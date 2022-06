Hogo Bed: cos’è e come funziona il letto scelto dai vip, un giaciglio super tecnologico dal prezzo clamoroso.

Vuoi dormire come Cristiano Ronaldo e altri campioni del mondo dello sport (ma non solo)? Allora hai bisogno del giusto materasso. Uno dei segreti dell’ottima salute di molti vip sta infatti nel loro letto, in particolare per chi ha scelto l’Hogo Bed. Di cosa si tratta? Di un letto normale, ma solo all’apparenza. Secondo recenti studi certificati, sarebbe infatti in grado di ridurre l’età biologica addirittura di 15 anni, potenziando le difese immunitarie e garantendo una salute migliore. Ma come funziona e qual è il suo prezzo? Scopriamolo insieme.

Hogo Bed: cos’è e come funziona

La tecnologia alla base dell’Hogo Bed, stando ad alcune ricerche dell’Università di Madrid e di Granada, produrrebbe una sorta di bolla attorno al luogo in cui riposiamo, difendendoci dall’esposizione alle emissioni elettromagnetiche esterne. In che modo? Sfruttando una rete di argento e grafite che, recuperando il campo geoelettrico naturale, lo scaricherebbe direttamente a terra. Sembra incredibile, ma i risultati parlano in maniera piuttosto chiara.

Cristiano Ronaldo

Se tutto questo non bastasse, l’azienda aggiunge che il letto arriverebbe anche ad annullare le radiazioni accumulate durante il giorno, garantendo quindi un sonno più rilassato, e quindi rigenerante per il nostro corpo. Insomma, una serie di caratteristiche che fanno di Hogo System 07 il letto attualmente più tecnologico sul mercato.

Tra l’altro, per permettere un funzionamento migliore, l’azienda offre, al momento del montaggio, la possibilità al cliente di sottoporre la propria casa a un test del campo elettromagnetico, per poter scegliere la posizione ideale per il letto. Dà poi anche l’opportunità di sfruttare il letto per un periodo di prova di due mesi e inoltre, per chi dopo sei mesi non dovesse avere dati migliorati dalle proprie analisi del sangue, è previsto un rimborso.

Hogo Bed: il prezzo

Ma quanto costa l’Hogo Bed? Veniamo alla nota dolente, almeno per molti di noi. L’Hogo non è infatti adatto a tutte le tasche. Essendo realizzato a mano, in maniera artigianale, con materiali organici e atossici al 100%, personalizzato nelle misure per venire incontro a ogni cliente (non a caso, servono otto settimane per concludere la realizzazione), non può certo costare come un letto normale.

I prezzi variano da un minimo di 20mila euro per un materasso misura Twin tradizionale (100×190 centimetri) a un massimo di oltre 40mila euro per i letti California King Size (182×213 centimetri). Un investimento importante ma che può in molti casi cambiare la propria vita. Per saperne di più, visita il sito ufficiale.

