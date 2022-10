Eight Sleep Pod: cos’è e come funziona il coprimaterasso high tech che aiuta a migliorare la qualità del sonno.

Continua a fare passi da gigante la tecnologia dedicata alla qualità del nostro sonno. L’ultimo ritrovato high tech si chiama Eight Sleep Pod ed è un coprimaterasso intelligente, in tutti i sensi. Prodotto da una società americana con sede a Miami, fondata anche da due italiani, Matteo Franceschetti e Massimo Andrea Bassi, questo particolare coprimaterasso, dal costo di 2500 euro, permette di rendere il proprio sonno un’esperienza incredibile, in grado di migliorare di tantissimo la nostra vita di tutti i giorni. Non a caso, è amato anche da tantissime personalità di successo, tra cui Lewis Hamilton. Scopriamo insieme come funziona e qual è la differenza tra versione standard e Pro.

Come funziona Eight Sleep Pod

Il coprimaterasso smart è in grado di rendere un letto diverso da tutti gli altri, grazie a una serie di funzionalità fantastiche. Il suo sistema termoelettrico a base di fluido, permette di fornire una temperatura più o meno calda, diversa anche tra le due metà del letto. Ma non è solo il cambiamento di temperatura a renderlo desiderabile.

Materasso

Un’altra funzionalità molto importante di questo nuovo coprimaterasso è il monitoraggio. Grazie a una nuova tecnologia, il coprimaterasso è in grado di tenere traccia del nostro sonno e della qualità del nostro riposo meglio di un fitness tracker. Inoltre, grazie a un allarme intelligente, è in grado di coordinarsi con gli altri apparecchi di domotica presenti nella casa, per garantirci il massimo del confort. Il risultato è entusiasmante: stando ai dati riportati sul sito si può ottenere con Eight Sleep Pod un miglioramento della profondità del sonno del 32% e un miglioramento della qualità del 34%, con un aumento del 19% dei tempi di recupero dalla stanchezza, rispetto a chi dorme su un coprimaterasso normale.

Il funzionamento è poi semplicissimo, grazie anche alla possibilità di poter regolare la temperatura e modificare tutte le opzioni fondamentali grazie a una comoda app, in grado di dialogare con l’hub da tenere accanto al nostro letto.

Eight Sleep Pod: il modello Pro

In Europa al momento è disponibile in tre misure: Double (135×200 cm), Large Double (160×200 cm) e Super King (180×200 cm). Già scelto da tantissimi personaggi famosi, proprio come l’Hogo Bed, il materasso che ringiovanisce di quindici anni, l’Eight Sleep Pod esiste anche in modalità Pro, con alcune funzioni aggiuntive rispetto alla versione base.

In particolare, il modello Pro è in grado di misurare anche la temperatura della stanza e la sua umidità, garantendo una regolazione della temperatura del letto ancora più precisa. Inoltre, può rilevare la frequenza respiratoria e cardiaca a riposo, e la variabilità della frequenza cardiaca. Infine, grazie alla tecnologia GentleRise, ci permette di avere un risveglio dolce, raggiungendo in mattinata la temperatura desiderata e risvegliandoci con una serie di vibrazioni leggerissime, in grado di farci buttare in un cassetto le traumatiche sveglie posizionate sul comodino.

