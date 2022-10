Qual è il significato della canzone Abissale di Tananai? L’ultimo singolo dell’artista è stato scritto, composto e arrangiato da lui stesso.

Tanani, cantante venuto alla ribalta nel corso del Festival di Sanremo 2022, ha lanciato l’ultimo singolo. Si intitola Abissale e ha un significato molto profondo. Racconta della fine di una storia d’amore, della sofferenza che si prova nel momento in cui si capisce di non essere riusciti ad essere speciali per gli altri.

Abissale di Tananai: il significato della canzone

Abissale è l’ultimo singolo lanciato da Tananai. All’anagrafe Alberto Cotta Ramusino, l’artista milanese classe 1995 ha sorpreso i fan con una canzone molto più romantica rispetto alle precedenti. Il brano, scritto, composto e arrangiato da lui stesso, mostra un suo lato emotivo e malinconico che i seguaci non si aspettavano.

“Ricorderai, ricorderai, ricorderai

che eravamo proprio belli insieme

ricorderai, ricorderai, ricordo anche io

ho sofferto come un cane“.

Il protagonista del nuovo singolo di Tananai sperava di riuscire ad essere speciale per la donna che aveva al suo fianco, ma si è ritrovato a soffrire “come un cane“. In un primo momento, i due innamorati sembravano avere diversi punti in comune, poi sono subentrati i problemi. Adesso la storia d’amore è finita e non restano che i ricordi.

“Di me non vedevi che la differenza tra noi

è una differenza abissale“.

Il significato di Abissale di Tananai è molto profondo ed è incentrato sulla sofferenza. Il testo si sofferma sui ricordi e sul dolore provato nel momento del distacco e nei giorni seguenti. Il protagonista ha fatto di tutto per “essere speciale“, ma la “differenza abissale” ha avuto la meglio.

Ecco il video di Abissale di Tananai:

Abissale: il testo

Parlerò di un uomo ucciso

non da una coltellata bensì da un sorriso

dovrebbero studiarlo bene nei licei

discuterlo tra gli scienziati

io che sono indeciso

lei che metti se non ha mai letto un libro

dovrebbero proteggerla come i musei

come si fa tra innamorati

Io c’ho provato amore ad essere speciale

almeno un po’ per te

ma non sono speciale

vorrei fossi speciale

almeno tu per me

dimmi che-e-e

Ricorderai, ricorderai, ricorderai

che eravamo proprio belli insieme

ricorderai, ricorderai, ricordo anche io

ho sofferto come un cane

cosa ci fai, cosa ci fai, cosa ci fai

di me non vedevi che la differenza tra noi

è una differenza abissale

Parlerò di una ragazza che uccise

un uomo che stava guardando l’alba

gli disse l’alba non si guarda mai da soli

mi siederò con te

che sei un tipo strano come me che guardo sola i tramonti

fammi vedere i tuoi mondi

Ricorderai, ricorderai, ricorderai

che eravamo proprio belli insieme

ricorderai, ricorderai, ricordo anche io

ho sofferto come un cane

cosa ci fai, cosa ci fai, cosa ci fai

di me non vedevi che la differenza tra noi

è una differenza abissale

Ricorderai, ricorderai, ricorderai

che eravamo proprio belli insieme

ricorderai, ricorderai, ricordo anche io

ho sofferto come un cane

cosa ci fai, cosa ci fai, cosa ci fai

di me non vedevi che la differenza tra noi

è una differenza abissale

