Come cambieranno i bonus auto nel 2023? Sembra che gli incentivi continueranno a premiare la auto elettriche e ibride plug in.

Il nuovo anno si avvicina e sembra che il Governo Meloni abbia deciso di prorogare il bonus auto per il 2023. Anche se non abbiamo ancora l’ufficialità, l’incentivo per l’acquisto di macchine elettriche e ibride plug in dovrebbe restare identico a quello in vigore fino al 31 dicembre 2022.

Bonus auto 2023: quali incentivi resteranno in vigore?

Anche se il bonus auto non è stato ancora prorogato per il 2023, sembra che il Governo Meloni abbia intenzione di agevolare l’acquisto di veicoli elettrici e ibridi plug-in. Stando a quanto sostengono i beninformati, l’idea è quella di mantenere l’incentivo così com’è. Se la realtà dovesse essere questa, riceveranno un contributo coloro che comprano veicoli di ultima generazione. Il bonus è di 7.500 euro con una rottamazione di una macchina usata e 4.500 euro senza. Per ottenerlo si deve avere un reddito Isee inferiore o pari a 30mila euro e acquistare un’automobile con emissioni comprese tra 0 e 20 g/km di CO2 e un prezzo di listino pari a 35mila euro.

Diverso il discorso per quanti comprano macchine con emissioni comprese tra 21 e 60 g/km CO2 e con prezzo di listino pari o inferiore a 45.000 euro Iva esclusa. Questi hanno diritto ad un incentivo di 6.000 euro con rottamazione e 3.000 senza. Inoltre, anche le persone giuridiche che noleggiano veicoli per scopi commerciali (no car sharing) hanno diritto ad uno sconto. E’ bene ribadire che il bonus auto non è stato ancora prorogato per il 2023. I contributi appena elencati, infatti, sono validi fino al 31 dicembre 2022. In ogni modo, è assai probabile che il Governo Meloni mantenga questa formula.

2023: confermato il bonus colonnine

In attesa di avere notizie ufficiali sul bonus auto 2023, sappiamo che il nuovo anno vedrà uno stanziamento importante – pari a 40 milioni di euro – per l’installazione delle colonnine di ricarica destinate ai veicoli elettrici. Quanti ne faranno richiesta, compresi i condomini e le case private, otterranno uno sconto pari all’80%, con un tetto di 1.500 euro. La soglia sale a 8mila euro quando a richiederlo saranno edifici condominiali.

