Trucchi per vincere il Fantasanremo 2025: ecco a cosa dovete fare attenzione

Quali sono i trucchi per vincere il Fantasanremo 2025? Conoscere il regolamento è fondamentale, ma ci sono anche altre strategie.

Il Festival di Sanremo 2025 sta scaldando i motori, quindi cresce anche l’attesa per il Fantasanremo. I nomi dei Big in gara li conosciamo già, così come i titoli delle loro canzoni, per cui potremmo iniziare a pensare alla squadra. Vediamo quali sono i trucchi per vincere il gioco legato alla kermesse canora più divertente di sempre.

Trucchi per vincere il Fantasanremo 2025

Dall’11 al 15 febbraio 2025 va in onda su Rai 1 il 75esimo Festival di Sanremo, condotto da Carlo Conti. Quest’ultimo prende il timone da Amadeus, che ha presentato cinque edizioni consecutive ottenendo un successo strepitoso. In gara ci sono trenta cantanti, annunciati qualche settimana fa, che porteranno sul palco dell’Ariston altrettanti inediti. Di pari passo con la kermesse canora c’è il Fantasanremo, il gioco che da qualche anno appassiona i telespettatori. Ma ci sono trucchi per vincere?

Innanzitutto, bisogna conoscere bene il regolamento, ma è fondamentale anche scegliere con attenzione i membri della propria squadra, mettendoli insieme secondo una strategia. Per formare un team vincente è obbligatorio puntare su cantanti che sappiamo essere favoriti. Non a caso, i Big che si classificano in finale nei primi cinque posti valgono di più: da 100 baudi per il vincitore a 40 per il quinto arrivato. Strizzate un occhio anche agli artisti che potrebbero vincere i premi della critica Mia Martini, Lucio Dalla, Sergio Bardotti e Giancarlo Bigazzi, in quanto consentono di ottenere un bonus di 30 punti.

Per scegliere i cantanti da inserire nella squadra prendete in considerazione anche queste due caratteristiche:

esibizioni live: coloro che suonano uno strumento permettono di ottenere 10 punti, mentre una performance con ballerini o altro tra i 10 e i 15 baudi;

performance dopo mezzanotte/una: questi cantanti vi fanno guadagnare fino a 10 punti (5 dopo mezzanotte e 10 dopo l’una).

Fantasanremo: trucchi per la formazione della squadra

I trucchi per vincere il Fantasanremo non sono finiti qui. Durante o dopo la formazione della squadra dovete scegliere con cura il Capitano. E’ lui, infatti, che vi farà guadagnare 20 baudi se riuscirà a piazzarsi nella top five nelle prime quattro serate. Non dimenticate, però, che potete tranquillamente modificare la formazione, Capitano compreso, durante la settimana del Festival. Ovviamente, attenzione all’orario perché i cambiamenti si possono apportare solo tra le 8:00 e le 20:00. In questo modo potrete agire in base all’andamento della kermesse.

Inoltre, valutate bene l’utilizzo delle Riserve che, anche se non partecipano attivamente alle serate, vi permettono di guadagnare punti con i bonus Extra. Infine, per vincere il Fantasanremo è necessario conoscere a menadito i bonus e i malus, almeno quelli che vengono svelati prima dell’inizio del Festival, e seguire tutti gli aggiornamenti della FIF (Federazione Italiana Fantasanremo) fino al 10 febbraio 2025.

Festival di Sanremo 2025: i cantanti e le relative canzoni

