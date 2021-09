Chiara Ferragni e Fedez festeggiano i tre anni di matrimonio con una collezione di foto pubblicate sul profilo Instagram di lei.

Chiara Ferragni e Fedez sono state indubbiamente una delle coppie più seguite e ammirate degli ultimi anni. I Ferragnez sono soliti condividere gioie e avventure sui social, e sono sempre apparsi affiatati e uniti in tutto.

Oggi festeggiano i primi tre anni di matrimonio, e la Ferragni ha deciso di dedicare a Fedez un post su Instagram che raccoglie alcuni dei momenti più emozionanti della cerimonia che li ha uniti per sempre.

“Tre anni fa ho sposato l’uomo della mia vita“, scrive in inglese la Ferragni. “È stato uno dei giorni più belli che abbia mai vissuto, circondata da tutte le persone che amo veramente.”

Poi il tag per Fedez: “Ai molti altri anni in cui celebreremo questa sensazione. Ti amo.”

Insomma, si può essere certi che la piccola discussione di pochi giorni fa sia ormai acqua passata!