L’incredibile trasformazione di Britney Spears che si è mostrata sui social in modo inatteso davanti allo specchio.

Un video su Instagram per mostrare la sua trasformazione fisica ai fan. Britney Spears ha sorpreso tutti con un filmato condiviso sui social nel quale, allo specchio, ha messo in evidenza gli effetti, crediamo, di una sana alimentazione e di molta attività fisica. La donna, infatti, si è detta orgogliosa dei risultati che l’hanno portata ad essere più “in forma” per l’estate.

La trasformazione di Britney Spears

Britney Spears

I fan della famosa cantante le sono rimasti fedeli al netto delle tante vicende complesse che l’hanno vista protagonista negli ultimi anni. Anche per questo affetto smisurato verso di lei, la stessa Britney non ha mai smesso di renderli partecipi della sua vita. Ecco perché, tramite un recente video pubblicato su Instagram, la donna ha mostrato a tutti il grande traguardo raggiunto con la perdita di ben 5 cm di girovita.

“Ok, sono orgogliosa del mio costume da bagno bianco e di aver perso 2 pollici (5 cm circa ndr) in vita”, ha scritto. “Questa è in realtà una versione diversa del video del mio costume da bagno, ma ho pensato che fosse particolarmente strano… non so come sono scomparsa nel montaggio!!! Quando l’ho girato mi sono ricordata di aver detto che non avevo fatto niente di diverso perché il mio corpo si è trasformato in un fantasma???”, ha detto facendo riferimento a qualche video precedente evidentemente.

L’allarme dei fan per la salute della cantante

Solamente poche settimane fa, proprio la Spears era stata oggetto di grossi allarmi da parte dei fan che temevano per la sua salute mentale. In particolare, era stato il sito TMZ a mettere in evidenza la questione. Stando al media, la Spears avrebbe manifestato comportamenti pericolosi per sé e per gli altri, accompagnati da un crescente abuso di alcol e droghe, trascurando i medicinali necessari per il suo equilibrio emotivo.