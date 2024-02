Francesco Totti sta pensando di vendere la mega villa all’Eur, dove vive oggi l’ex moglie Ilary Blasi. Problemi legali in vista.

Da quando si sono separati Ilary Blasi e Francesco Totti si è molto parlato dell’enorme villa dell’Eur. Non è, infatti, la prima volta che si vocifera della possibile vendita della casa. Ma adesso, a distanza di mesi, sono tornati i rumors sulla possibilità di vendere la mega villa da 25 stanze da letto.

Ma i problemi non si fanno attendere. Basti pensare che oggi in quella villa ci vive Ilary Blasi insieme alla figlia Chanel. Come si evolverà la vicenda? Tutti gli indizi sulla decisione dell’ex calciatore.

Totti-Blasi, battaglia legale ancora in corso

La battaglia legale tra Totti e Blasi ancora non si è conclusa, ma ci sono i primi segnali di una tregua. Infatti, la conduttrice televisiva con l’uscita della sua autobiografia “Stupida” aveva messo da parte l’ascia di guerra per riavvicinarsi all’ex marito per amore dei figli.

FRANCESCO TOTTI E ILARY BLASI

Ma adesso la notizia della vendita della villa che hanno condiviso per anni i due ex coniugi potrebbe mandare all’aria tutti i piani di riconciliazione.

La villa, che rimane di proprietà di Francesco Totti, oggi è la residenza di Ilary Blasi, ma secondo le indiscrezioni riportate sul portale di Roberto D’Agostino, l’ex capitano della Roma starebbe valutando se vendere o meno l’enorme villa.

Il valore della villa

Abbiamo avuto modo di vedere la villa dell’Eur nel documentario “Unica” di Ilary Blasi, ed è difficile dimenticare una struttura del genere. La villa, infatti, è una maxi residenza che si compone di due enormi saloni, circa 25 camere da letto, due piscine (una interna e una esterna), un campo da tennis e uno di calcio, un enorme giardino, una spa e un patio attrezzato da salotto e cucina.

Per la gestione dell’immobile sarebbero necessari oltre 30mila euro al mese, mentre il valore della casa si aggirerebbe intorno ai 18 milioni di euro.