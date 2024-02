La showgirl argentina ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram con una frase che non è passata inosservata ai follower.

La primavera sembra bussare alle porte più velocemente per alcuni, ed è il caso di Belen Rodriguez che dopo la rottura con Elio, ha deciso di salutare le rigide temperature invernali posando in un elegante bikini nero con dettagli grigi, che non è passato certamente inosservato.

Il post pubblicato da Belen su Instagram

Attraverso un post condiviso su Instagram, accompagnato da uno scatto che la ritrae quasi eterea e immersa nel mare, Belen ha condiviso con i suoi follower alcuni pensieri intimi: “Lascia andare il passato e lascia scorrere il presente, oggi e adesso“, ha scritto la showgirl.

Le parole sembrano proprio rispecchiare un momento di riflessione personale e di rinascita. D’altra parte, i social sono divenuti la piattaforma privilegiata per la Rodriguez per esprimersi e condividere aspetti della sua vita, momento di gioia ma anche fasi più delicate, come quella che sembrerebbe attraversare il suo rapporto con Elio Lorenzoni. Nonostante abbondino gli indizi di una possibile crisi tra i due, manca ancora una conferma ufficiale che risolva i dubbi, lasciando spazio ai gossip.

La crisi con Elio

Il rapporto tra Belen ed Elio sta attraversando una fase di silenzio. Elio pare essere assente dagli ultimi post su Instagram della showgirl, che preferisce concentrarsi su momenti condivisi con i figli o su se stessa. Le storie di Instagram di Belen spesso riflettono pensieri di libertà e indipendenza, temi che sembrano parlare proprio dell sua vita sentimentale.

Ma non è tutto ombra nella vita di Belen che sembra volgere lo sguardo verso nuovi orizzonti e passioni: si dedica alla danza classica, esplora il tanto amato tango, e non mancano i progetti musicali ed editoriali all’orizzonte.