È ufficialmente partita la gara per aggiudicarsi lo scettro di miglior Hit estiva 2021. Ecco alcuni dei brani più ascoltati “made in Italy”.

In un anno davvero particolare come quello appena trascorso, sicuramente l’arrivo della calda stagione trasmette in noi qualche nota di leggerezza che ci fa sempre bene ma quali sono gli ingredienti principali di una vera estate? Il sole, il mare, il divertimento ma soprattutto quello che non deve mai mancare sotto all’ombrellone è la buona musica.

Testi allegri, ritornello coinvolgente e ritmi che invitano a ballare, ecco che gli artisti musicali fanno come sempre a gara, per accaparrarsi lo scettro della miglior canzone estiva. Scopriamo insieme alcuni fra i brani italiani che si candidano fra le migliori hit dell’estate del 2021.

I tormentoni dell’estate 2021

Maneskin

In realtà, ancora prima dell’arrivo dell’estate 2021, grazie al Festival di Sanremo abbiamo già avuto ben due tormentoni estivi made in Italy: il primo è quello dei vincitori della kermesse italiana e dell’Eurovision Song Contest, i Maneskin con il brano Zitti e buoni e poi c’è la super hit tutta da ballare che è Musica leggerissima di Colapesce e Dimartino.

Nella playlist dei tormentoni estivi 2021 compare di nuovo la coppia collaudata formata dall’artista italiano, Rocco Hunt e dalla cantante e attrice spagnola, Ana Mena. Il loro Brano, Un bacio all’improvviso è già in vetta alle classifiche italiane. C’è anche un altro featuring che è piaciuto molto al pubblico nostrano e che si è riproposto come quello fra Giusy Ferreri e Takagi e Ketra con la canzone Shimmy Shimmy.

Anche gli artisti più giovani, reduci dal successo di alcuni talent show, si candidano nella lista dei tormentoni di questa estate, qualche esempio: direttamente dal cast dell’ultima edizione di Amici ci sono i cantanti Sangiovanni con il brano Malibù ed Aka7even con Loca a cui si aggiungono anche i talenti delle passate edizioni come Gaia Gozzi con Boca e Annalisa e Federico Rossi con Movimento lento.

Anche Checco Zalone fra le hit estive 2021

Una canzone che si candida fra le hit estive del 2021 è anche quella composta da un trio di artisti che proprio non ti aspetti di vedere come: Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti con il brano Mille. Ma anche Gianni Morandi e Jovanotti con la loro L’allegria hanno abbastanza sorpreso e infine abbiamo inserito in questa papabile lista, anche il brano del regista Checco Zalone, La vaccinada che sul web ha veramente conquistato tutti.