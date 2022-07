Boho, romantico, sensuale, il top crochet riscrive il dress code dell’abbigliamento casual e pret a porter

Fatto a mano is the new black e non c’è dubbio che possiamo affermare con fiera convinzione questa frase in un’estate 2022 ormai già ampiamente inoltrata. E se qualcuno nutre ancora qualche dubbio sul fatto che i top crochet siano davvero freschi e adatti alle calde temperature che ci hanno invaso quest’anno, state pur tranquilli perché questi capi prima relegati esclusivamente al look da mare, oggi entrano fieramente ad animare la frontiera estiva dello street style come mostrano star ed influencer: da Miley Cyrus a Chiara Ferragni, che sceglie modelli petit anche per la piccola Vittoria, è crochet mania!

Top crochet: Zara, Mango, Bershka, Stradivarius, i modelli 2022

Fortunata chi sa lavorare a mano tramandando l’arte del fatto a mano appresa da nonne e mamme, che potrà prendere ispirazioni dalle tendenze in circolazione e reinventarle secondo la propria visione per realizzare look unici e personali. Ma se non siete tra le fortunate non temete, perché ognuna potrà trovare il top crochet più adatto alle proprie esigenze: amanti dei top a stella? Bershka ripropone l’iconico top Y2K in versione crochet in un mix colorato di rosa e lilla, ed innamorarsene è un battito di ciglia!

– Tra i colori di stagione senza dubbio il bianco: leggero e delicato come la brezza estiva, perfetto per un top crochet a giromanica da indossare al volo su un jeans, uno shorts o una minigonna, per entrare subito nel mood di quelle serate estive spensierate che vorresti non finissero mai. Versatile e sensuale uno dei modelli proposti da Stradivarius.

– Top crochet all’americana in versione neon pastel? Sognante e pieno di allegria è il modello proposto da Zara in un top cropped che può essere abbinato anche ad una gonna della stessa nuance per un total look hand made pronto per il prossimo party in spiaggia! E per chi sogna un look dalle 70’s vibes in pieno boho chic dal gusto vintage, irresistibili i modelli a fiori proposti da Mango.

Come abbinare i top tricot: total look o mix and match

Traspiranti, romanticamente boho e con la giusta dose di sensualità che in estate amiamo sfoggiare, i top crochet si possono indossare in chiave street style ma anche elegante: osiamo quindi indossandoli anche su un completo blazer e pantapalazzo la sera, anche in versione cropped inseguendo la tendenza del bra a vista. Il mix and match tra cotone e crochet è senza dubbio una delle tendenze più cool della stagione.

– Per un look più casual anche top crochet+camicia over su uno short di jeans è uno di quegli outfit che fa comodo portarsi in valigia, da completare con una borsa in pelle elegante se siete in cerca di un effetto glam. Il total look in crochet invece, borsa compresa, segna senza dubbio l’inizio delle vacanze: comodo per partire o per perdersi vivacemente tra le strade di una nuova location da esplorare.

