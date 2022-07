State cercando Balenciaga a Roma? SHOPenauer vi da la risposta per migliaia di città e oltre 40 mila brand!

Cos’è SHOPenauer? No, non è il leggendario filosofo tedesco, leggete bene come è scritto! È un progetto italiano basato su un sito internet (e app) unico nel suo genere per fashion addict, ma non solo, che cercano negozi fisici dove trovare brand di nicchia o super famosi e di lusso, oppure vogliono direttamente fare shopping online, e in questo caso possono farlo direttamente sull’amplissima sezione legata allo shop online di SHOPenuaer.

SHOPenauer, che è stato ribattezzato da alcuni il ‘Tripadvisor della moda’, perché permette di trovare i negozi fisici in migliaia di città del mondo, a partire dalle da quelle italiane, con un livello di capillarità e precisione altissimo.

Filtrando per brand e per città possiamo trovare tutti i negozi fisici che vendono uno specifico marchio… ad esempio se stiamo cercando Gucci a New York… digitando la ricerca negli appositi campi otterremo i negozi dove recarci a colpo sicuro.

I brand censiti sulla guida sono oltre 40 mila permettendo di trovare sia marchi di lusso come Prada, Off-White, Saint Laurent, Balenciaga, sia brand contemporanei come The Attico e Stone Island, sia streetwear come Nike, Puma, Jordan, Adidas e tutti quelli che vi possono venire in mente!

Se invece non avete in mente un marchio preciso ma state programmando un viaggio a Milano per e volete trovare quali sono gli sneakers store a Milano, o i negozi specializzati in certi prodotti (borse, scarpe ecc.. le opzioni sono tantissime!), è sufficiente azionare i filtri per poter trovare la lista dei negozi che potrete appuntarvi per visitare.

SHOPenauer contiene anche delle piccole guide allo shopping per molte delle principali città, realizzando una sorta di Lonely Planet per shopping-addicts: Milano, Parigi, New York e Londra sono solo alcuni nomi.

E se siamo interessati solo al lato virtuale, ovvero vogliamo fare shopping dal divano di casa?

Niente di più semplice! Accediamo alla sezione dell shop-online di SHOPenauer dove potrete navigare attraverso un catalogo di moda donna, uomo e bambino con oltre 100 mila prodotti in continuo ampliamento collegati con gli e-commerce dei negozi e brand partner del progetto.

E non finisce qui! Perché SHOPenauer ha pensato anche ad accendere il vostro lato social: potrete creare un account personale dove salvare i vostri prodotti preferiti, ma anche, tramite l’app, caricare le vostre foto con i look che amate, o pubblicare i prodotti che avete acquistato per condividerli con la community! Si, come un vero social potete anche seguire altre persone, o realtà, influencer, ispirarvi e ispirare!

