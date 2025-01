Tony Effe, la dedica a Giulia De Lellis per il compleanno: “La mia ragione di vita”

Tony Effe sorprende tutti con una romantica dedica a Giulia De Lellis per il suo compleanno: “La mia ragione di vita”.

La relazione tra Tony Effe e Giulia De Lellis prosegue a gonfie vele, e lo dimostra la dolce dedica che il trapper ha fatto all’influencer in occasione del suo compleanno. Ieri, 15 gennaio, Giulia ha compiuto 29 anni e per l’occasione Tony ha condiviso sui social un messaggio che ha commosso i fan.

Una semplice frase, su una foto dell’influencer, ha sciolto i cuori dei fan della coppia nata la scorsa estate. Ma scopriamo tutti i dettagli.

La dedica di Tony Effe a Giulia De Lellis

Nella giornata di ieri, Tony Effe ha condiviso una dedica romantica tramite le sue storie Instagram. La frase “La mia ragione di vita” accompagnava uno scatto di Giulia

De Lellis sorridente con un elegante cappotto rosso, e conferma ancora una volta l’amore che lega i due.

Ma il rapporto tra Tony Effe e Giulia De Lellis sembra essere costellato di gesti significativi. Infatti, solamente qualche settimana fa, il trapper ha regalato alla sua compagna un solitario da 2,5 carati, un simbolo d’amore dal valore inestimabile.

Giulia, dal canto suo, non è stata da meno: a Natale ha sorpreso Tony con una preziosa borsa Hermès dal valore stimato di 21mila euro.

Dopo aver ufficializzato la loro storia lo scorso settembre, la coppia si mostra sempre più affiatata e vive appieno il loro amore.

Giulia e Tony: la complicità tra pubblico e privato

Nonostante la visibilità mediatica, Giulia e Tony cercano di proteggere la loro intimità. L’influencer, durante un’intervista al podcast One More Time, aveva descritto Tony come una persona riservata, affermando: “Di Nicolò mi piace che si fa scoprire da pochi. È prezioso sapere cose di lui che nessun altro conosce“.

Il compleanno di Giulia ha rappresentato un’ulteriore occasione per la coppia di condividere con i fan un frammento del loro amore, continuando però a custodire gelosamente il cuore della loro relazione.