Temptation Island, scontro social tra Tony e Jenny: “Non l’ho tradita ma…”

Tony Renda risponde alle accuse di tradimento mosse da Jenny Guardiano dopo Temptation Island: “Ho solo invitato una ragazza a ballare”.

Nelle ultime settimane è diventata ufficiale la notizia della fine della relazione tra i due volti di Temptation Island, Tony Renda e Jenny Guardiano. Secondo i rumors, pare che la ragione della rottura sia stato un presunto tradimento da parte del dj, ma adesso i due hanno rotto il silenzio e sono tornati sulla questione con un duro scontro social.

Mentre i due si lanciano accuse a suon di storie Instragram, spuntano nuovi dettagli sui motivi della fine della relazione. Scopriamo che cosa sta succedendo.

Temptation Island: Tony rompe il silenzio sulla rottura con Jenny

Nelle ultime ore, Tony Renda ha deciso di rispondere alle accuse di tradimento mosse dalla sua ex fidanzata Jenny. Mentre Jenny accusa Tony di infedeltà, lui si difende spiegando che tutto è nato da una semplice chat.

Attraverso una serie di IG stories, Tony Renda ha raccontato la sua versione dei fatti. Secondo il dj, la rottura con Jenny sarebbe stata innescata da un fraintendimento legato al suo lavoro: “Ho invitato una ragazza a ballare in una chat per lavoro. Se questo è tradire, allora sì, sono un traditore seriale“.

Tony ha spiegato di aver risposto a un messaggio con cortesia, invitando una ragazza a un suo evento. “Aspetto ancora qualche prova valida che mi incrimini. Fino ad allora, continuo a pensare di non aver tradito nessuno” ha aggiunto.

Tony manda un messaggio a Jenny: “Voglio che sia felice”

Il dj ha concluso le sue dichiarazioni con un messaggio rivolto alla sua ex: “Non mi interessa chi ha ragione. Voglio solo che lei sia felice e trovi qualcuno che sappia renderla più felice di quanto ho fatto io“.

Dal canto suo, Jenny Guardiano non è rimasta in silenzio. Con una storia Instagram ha chiarito il suo punto di vista, e ha invitato Tony a non parlare più di lei: “Non esiste Jenny e Tony, esiste solo Jenny. Si faccia la sua vita lontano da me“.

Jenny ha poi affermato che le dichiarazioni dell’ex fidanzato sarebbero solo tentativi di giustificarsi. “Mi sto zitta, ma ora basta” ha concluso, lasciando intendere di voler voltare pagina definitivamente.