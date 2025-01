Damiano David fa una dolce dedica alla fidanzata Dove Cameron per il suo compleanno: la coppia è più innamorata che mai.

Il frontman dei Maneskin, Damiano David, è innamoratissimo della sua fidanzata Dove Cameron e non perde occasione per dimostrarlo. Per il compleanno dell’attrice, il cantante ha voluto dedicarle un post social, e la dedica ha commosso i fan.

In una compilation di scatti della bella cantante e attrice, Damiano ha dedicato dolci parole alla sua compagna, e le reazioni dei fan non si sono fatte attendere. Scopriamo che cosa ha detto il cantante.

Damiano David: “Non riesco a credere che tu sia la mia ragazza”

Nella giornata di ieri, il 15 gennaio, la cantante e attrice statunitense ha compiuto 29 anni, e per l’occasione il fidanzato Damiano le ha dedicato un post su Instagram.

Sotto al post, Damiano scrive una dolce dedica: “Buon compleanno alla persona più bella, intelligente, sensibile, amorevole, dolce, sexy, premurosa, intelligente, divertente, carina, talentuosa, solidale e incredibile che abbia mai conosciuto“.

Continua, poi, scrivendo: “Ancora non riesco a credere che tu sia la mia ragazza. Ti amo angelo“. Una dedica che ha commosso i fan della coppia.

Damiano David e Dove Cameron: una coppia amata dal pubblico

Damiano e Dove sono una delle coppie più seguite del momento. I fan dei Maneskin e gli ammiratori dell’attrice non smettono di commentare entusiasti ogni post condiviso dai due artisti.

Sotto al post, infatti, sono subito arrivati centinaia di commenti, come “Damiano, hai appena riempito l’universo con un’abbondanza di amore! Buon compleanno alla festeggiata più bella del mondo!“. Un fan dell’attrice scrive: “È bellissimo vedere quanto la ami Damiano! Grazie per esserti preso cura del nostro angelo!“.

La loro relazione, nata sotto i riflettori, sembra basarsi su una profonda sintonia che traspare dalle loro parole e dai gesti pubblici.