L’imprenditore smentisce il nuovo flirt con una donna somigliante a Michelle e lo fa sui social taggando ironicamente la sua ex moglie.

In questi ultimi giorni, il settimanale Chi ha dedicato un intero servizio sul presunto nuovo flirt di Tomaso Trussardi con una donna misteriosa, molto somigliante a Michelle Hunziker. A quanto l’imprenditore ha smentito di sana pianta questa nuova relazione e lo ha fatto taggando la sua ex moglie con la quale è rimasto un bellissimo rapporto.

Il post di Trussardi che smentisce il flirt

Tomaso Trussardi scrive un post su Instagram, taggando Michelle Hunziker: “Un aiuto per spegnere le nuove fiamme”. Ironicamente, l’imprenditore ha voluto smentire il gossip messo in circolo dal giornale di Alfonso Signorini di un presunto nuovo flirt.

Secondo il settimanale, durante una vacanza a Cortina con le sue figlie, Tomaso avrebbe avuto un flirt con una donna bionda che è stata fotografata spesso insieme a lui. Come riporta Fan Page: “Mentre la rivista di Signorini imbastisce per filo e per segno doppie pagine di servizio sulla sua vita privata, Tomaso Trussardi scherza affettuosamente sui social con Michelle Hunziker. Probabilmente sono lontani, lei è impegnata con le prove del suo ‘one woman show’ Michelle Impossible che andrà in onda a febbraio su Canale 5.”

Riproduzione riservata © 2022 - DG