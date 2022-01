La moglie di Francesco Facchinetti cade da cavallo procurandosi ferite al mento e alla testa, ora la situazione è stabile ma la fashion blogger è in ospedale, sotto osservazione.

Momenti di vera paura per la famiglia di Francesco Facchinetti, sua moglie è stata ricoverata in ospedale con un trauma cranico. La modella ieri è caduta da un cavallo che l’ha ferita con gli zoccoli, procurandole diverse ferite. Ora la situazione è sotto controllo e lei stessa rassicura i fan.

Le dichiarazioni di Lady Facchinetti

Wilma Faissol, moglie di Francesco Facchinetti, è stata ricoverata con urgenza dopo essere caduta da cavallo. La fashion blogger rivela le sue condizioni di salute con un post su Instagram: “Trauma cranico non commotivo e policontusioni, sutura, collare cervicale, antidolorifico, valium, osservazione, ghiaccio, risonanza rachide cervicale e ATM, disinfezione.”

Così Wilma rivela ai suoi fan come sta dopo la caduta, esordendo con un ironico “tutto a posto“. Certo non è in gran forma ma sembra che il peggio sia passato e che ora basti stare in osservazione con le cure appropriate e tanto riposo. La corsa in ospedale non è stata immediata, i soccorsi non sono arrivati subito e anche per la tac ci è voluto un po’. Con tanta paura, il cantante lo ha annunciato su Instagram con una storia.

Riproduzione riservata © 2022 - DG