La mamma di Gianmaria parla del flirt che ha avuto con Belen e poi lancia un duro messaggio anche a Soleil Sorge, ex del gieffino.

In occasione di un’intervista al Corriere della Sera, Esmeralda Vetromile parla della storia di Gianmaria con Belen. Non manca di intervenire anche sulle dinamiche con Soleil Sorge, creatosi all’interno della Casa e svela anche cosa ne pensa di Federica Calemme.

Le dichiarazioni della mamma di Gianmaria Antinolfi

Come riporta Blogtivvu: “A conferma della voglia di famiglia di Gianmaria, da Belen voleva un figlio. In quanto a me, ho pensato: speriamo finisca presto. Lei è una donna molto intelligente, una azienda che cammina, non lascia spazio, è un fulmine, molto concentrata su se stessa. Ma effettivamente questa storia è stata l’inizio di tutto. È così che si è trovato catapultato in questa situazione.“

Su Soleil Sorge e Federica Calemme, Esmeralda Vetromile afferma con chiarezza: “La sua ex Soleil ci ha un po’ marciato, lo ha attaccato, per motivi che attengono credo alla voglia di visibilità. Federica Calemme? Mio figlio ha la tendenza a proiettare sulla ragazza che ha davanti, il suo sogno di costruire una famiglia tradizionale senza aspettare di conoscerla e scoprire come è veramente.“

