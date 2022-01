La modella venezuelana ammette di aver avuto una storia con una donna molto famosa ma non rivela il nome: chi sarà la donna misteriosa?

Delia Duran parlando in confidenza con Miriana Trevisan nella Casa del GF Vip 6, fa una rivelazione shock su una sua storia passata. Dopo aver fatto coming out, ammettendo di provare attrazione per le donne la modella dichiara di aver avuto la storia con una donna.

Le dichiarazioni di Delia Duran

Come riporta Blogtivvu, Delia Duran parlando con Miriana svela: “Ho amato una donna, è stato un amore folle. Si è trattato di un errore. Adesso sono madre, non lo rifarei. Non posso dire chi è perché è un personaggio famoso. Sono stata molto male. Chi è? Un personaggio che conosciamo tutti.“

Comincia dunque, l’inevitabile caccia al nome. I colleghi di Blogtivvu e una buona fetta del web hanno subito pensato ad Aida Yespica. La showgirl ha infatti confessato, in un’intervista, di avere avuto una storia con una donna quando era molto giovane. La relazione sarebbe poi finita a causa della paura che diventasse nota al pubblico. Che la Duran si riferisca proprio a lei? Intanto, potrebbe essere una buona occasione per Alfonso Signorini di mettere un pizzico di pepe in più alla puntata di venerdì sera.

