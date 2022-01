La bella cantante ha confermato la rottura con Marracash spiegando le ragioni del loro allontanamento, mentre con Davide Rossi non sarebbe andata bene.

Elodie è tornata single e ora vuole dedicarsi a se stessa e ai suoi bisogni. La cantante, in occasione di un intervista su Grazia, spiega i motivi della rottura con Marracash e svela che con il modello Davide Rossi il flirt è già finito.

Le dichiarazioni di Elodie

Come riporta Fan Page, Elodie dichiara: “Ora come ora io ho solo bisogno di stare da sola. E comunque che sono significa che sono la ‘tua’ fidanzata, che quello è il ‘mio’ ex? Io odio le regole che impone la coppia”. La cantante continua, spiegando le ragioni per cui è finita con Marracash: “Per me continua ad essere famiglia. Non riesco a pensare a me e lui genitori”, spiega a Grazia. “Non ci poteva essere spazio per un bambino, sarebbe venuto al mondo da una spinta vitale pazzesca, ma sai quanti problemi avrebbe avuto. Le crisi sono le mie, ma poi le subiscono anche gli altri. Così è successo con Fabio.”

La cantante non parla di Davide Rossi, il cui flirt è stato confermato con delle paparazzate che ritraggono i due mentre si baciano. Probabile che la loro storia sia già finita oppure che Elodie non ne voglia parlare, sebbene sembra un’ipotesi lontana.

