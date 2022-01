Il conduttore di Avanti un altro, parla della sua storia d’amore con l’opinionista del GF Vip 6 e di come è cresciuto il loro sentimento.

Paolo Bonolis, in occasione di un’intervista riportata da Today, svela com’è il suo rapporto con Sonia Bruganelli. Il conduttore parla anche del carattere di sua moglie e dell’immagine che dà di se stessa. Il loro rapporto è di attrazione fatale, proprio per le loro differenze caratteriali.

Le dichiarazioni di Paolo Bonolis

Come riporta Today, Paolo Bonolis parla del rapporto con Sonia Bruganelli e di cosa li tiene uniti: “La voglia di esplorare nuovi mondi: io do cose a lei, lei a me. La diversità è bellezza e tutti i giorni produce un piacevole sfreghìo che fa calore, scintille, Siamo come due pietre focaie”. E ancora su di lei, il conduttore spiega: “È una Jessica Rabbit che si auto-disegna così. È una donna adorabile, con un cuore e una sensibilità enormi, però le piace raccontarsi più ruvida”.

La coppia è attualmente sulla bocca di tutti per la partecipazione di Sonia come opinionista del GF Vip 6. Proprio nel reality ha dato spesso un’immagine dura e arcigna di sé ed è proprio il conduttore a smentirlo, rivelando la sua vera sensibilità.

