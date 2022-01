La youtuber americana seguitissima sui social, è morta a 36 anni a causa di un tumore il 12 gennaio: l’annuncio del marito.

Robert Ham, marito di Melanie Ham, ha dato l’annuncio della sua morte. La youtuber contava milioni di follower per i suoi video incentrati sul fai-da-te, molto apprezzati. La donna combatteva da tempo con un tumore, che l’ha portata via troppo presto.

Melanie Ham muore a 36 anni: aveva un tumore

Il marito di Melanie lo ha annunciato così sui social: “Mancano 9 giorni al nostro anniversario. La mia famiglia, i nostri medici, le nostre infermiere e soprattutto Melanie hanno combattuto fino alla fine e hanno fatto tutto il possibile per evitarlo oggi, ma questa non è la nostra strada”.

Come riporta il Corriere della Sera: “Melanie Ham aveva condiviso anche la malattia sui suoi canali social, confermando di soffrire di un tipo di sarcoma chiamato angiomiolipoma epitelioide. Sul suo sito personale, ad ottobre, aveva raccontato di aver subìto un’operazione chirurgica e per questo non avrebbe postato per qualche tempo sul canale YouTube. La donna aveva due figli e, insieme alla famiglia, viveva a Los Angeles. L’account di Melanie, che aveva lo stesso nome della donna, era stato aperto dal 2011. In circa 10 anni è cresciuto tantissimo, arrivando a oltre 800mila iscritti solo al canale YouTube“

