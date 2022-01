E’ stato ritrovato senza vita, il 26 gennaio, dopo l’allerta dei vicini: aveva 70 anni e non si conoscono ancora le cause del decesso.

Morgan Stevens, attore noto per aver recitato in Melrose Place e Saranno Famosi, è morto a 70 anni. Il corpo è stato trovato in cucina, dopo che i vicini non avendo sue notizie da giorni hanno allertato la polizia. Si sospetta decesso per cause naturali ma non si ha ancora la certezza di quanto avvenuto.

Addio a Morgan Stevens: attore cult anni’90

Come riporta Fan Page: “Morgan Stevens, 70 anni, aveva intrapreso una carriera nel mondo dello spettacolo e si era trasferito a Hollywood subito dopo la laurea. Era un attore, noto al pubblico soprattutto per i suoi ruoli nelle serie Saranno Famosi, dove è stato l’insegnante David Reardon per due stagioni, e Melrose Place, uscita negli anni 90. È apparso in tv anche come ospite di alcuni show, tra cui Muder, She Wrote, One Day at a Time, e di popolari serie tv, come Love boat. La sua ultima apparizione sul piccolo schermo è stata nel 1999 in un episodio di Walker, Texas Ranger. Negli anni 90, l’attore è stato arrestato per guida in stato di ebbrezza dalla polizia di Los Angeles. Durante la custodia, ha affermato di essere stato duramente picchiato dalla polizia, riportando un naso rotto, guancia fratturata, mascella lussata.”

