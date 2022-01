Manuel è sempre più innamorato di Lulù e oltre a dedicarle delle bellissime parole d’amore si reca a casa sua come gesto romantico, il video ha fatto impazzire i fan.

Manuel Bortuzzo si sta dimostrando estremamente innamorato di Lulù. Nelle ultime ore, l’ex nuotatore ha postato su Instagram una storia dedicata alla sua fidanzata, in cui si trova a casa sua a prendersi cura del suo cagnolino. Un gesto davvero romantico che ha mandato in tilt i fan della coppia.

La dedica d’amore di Manuel Bortuzzo a Lulù

Manuel Bortuzzo si è recato a casa di Lulù Selassiè scrivendo: “Lulù ci penso io ad Alizèe direttamente da casa tua mentre ti guardiamo!“. Il gesto romantico lascia ben sperare sul futuro della coppia che sembra pronta a convivere.

Qualche giorno prima, l’ex nuotatore aveva poi scritto una dedica social alla sua principessa: “Sono qui con il telefono in mano da non so neanche quanto a cercare le parole giuste da scrivere e non le trovo, forse non le voglio trovare? Forse vorrei solo dirti grazie, dirti che ti amo e che mi manchi già da morire. Cosa siamo stati? Di tutto.. nel bene e nel male quello che conta è che siamo stati veri. Sarà impossibile colmare il vuoto che ho dentro, quello spazio dentro me che solo tu riempi così bene.. ascolterò questo silenzio e in lui troverò i nostri ricordi le nostre parole nel quale rivivere il nostro mondo. Sei vita Lulú, la mia.“Ecco il post:

