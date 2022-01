Tanta ansia e paura per Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart che, durante una passeggiata, hanno salvato il figlio caduto nel Tevere. Ecco cosa è accaduto.

Attimi di panico per la coppia formata da Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart: il figlio è caduto nell’acqua fredda del Tevere ed è stata sfiorata la tragedia.

Si è trattato di un piccolo incidente, ma comunque sono stati momenti di grande terrore per la coppia che si trovava a Roma, passeggiando tranquillamente. Secondo quanto riportato da Diva e Donna, Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart passeggiavano sul lungotevere insieme al figlio Ian, 2 anni. Il bambino improvvisamente è inciampato, cadendo in acqua e per fortuna il papà si è subito gettato per trarlo in salvo.

Insieme a loro c’era anche Ettore, primo figlio della coppia che oggi ha 10 anni, che ha assistito alla scena abbracciando la mamma, incinta del terzo bambino. Per fortuna tutto è andato bene, Kim Rossi Stuart ha salvato Ian, confortandolo poi dopo il grande spavento.

Marito e moglie solo da 2 anni, ma insieme da ben 11 anni, Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart attendono il terzo figlio, una notizia meravigliosa per i due attori che hanno sempre voluto una famiglia numerosa. Ecco in una recente intervista, cosa ha detto la Spada: “Ogni figlio che arriva mi migliora. E migliora la coppia. E allora perché fermarsi?“

