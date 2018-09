Tiziano Guardini primavera estate 2019: sfilata green e sportswear

Tiziano Guardini per la primavera estate 2019 ha presentato la nuova collezione a Milano Moda Donna con una sfilata green e sportswear.

Tiziano Guardini per la primavera estate 2019 ha presentato la sua nuova collezione a Milano Moda Donna con una sfilata green e sportswear per donne e uomini dinamici che vivono con consapevolezza. La passerella era un vero prato verde, morbido e molto profumato allestito nella Sala delle Cavallerizze del Museo della Scienza e della Tecnica.

Tiziano Guardini primavera estate 2019

Lo stilista, paladino della moda sostenibile, parte dal presupposto che ciascun individuo debba proteggere l’ambiente. In passerella presenta “The Sustainable Kit“, uno stile raffinato e spontaneo, assolutamente green, in cui fashion e natura trovano la giusta armonia.

Guardini si ispira ad un’antica favola africana in cui un colibrì cerca di spegnere un incendio nella foresta con gocce d’acqua che trasporta da un lago vicino. Metafora: ogni atto individuale può fare la differenza e aiutare a salvare il pianeta!

Il colibrì diventa il simbolo iconico della collezione. Una collezione fatta di silhouette essenziali con stampe gioiose e tonalità vibranti. Un viaggio tropicale alla scoperta della natura. Il piccolo volatile appare in un motivo camouflage stampato su alcuni capi totalmente green.

Capi come le polo realizzate nell’innovativo filato EVO prodotto dall’olio di ricino, risorsa rinnovabile che richiede poca acqua e poco terreno. I parka, le giacche a vento e i trench sono prodotti con ECONYL, nylon rigenerato da rifiuti plastici come le reti da pesca abbandonate nel mare. Grafica vivace e stampe esotiche su felpe e maglie con frange in cotone sostenibile prodotto in Egitto da Filmar. Non mancano costumi prodotti con un nylon high-tech da materie rigenerate senza elementi chimici.

Il colibrì diventa ricamo artigianale anche su capi in denim tra cui gilet, trench coat, jeans e pantaloncini. Le sneaker urban cool hanno lo stesso approccio sostenibile di tutta la collezione. Una collezione contemporanea che guarda al futuro. Un futuro più GREEN!