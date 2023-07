L’annuncio social di Tiziano Ferro sulla sua salute. La diagnosi prima del tour, ora concluso, e la necessità dell’operazione.

Arriva via social un annuncio che mette ansia e agitazione a tutti i fan di Tiziano Ferro. Il cantante, che ha appena portato a termine il tour con l’esibizione di domenica 16 in Sardegna alla Forte Arena, ha annunciato di dover subire una operazione in quanto, prima di iniziare le varie tappe estive i medici gli avevano diagnosticato un nodulo ad una corda vocale.

Tiziano Ferro deve operarsi per un nodulo

Tiziano Ferro

“Ora posso dirvi la verità. Poco prima di iniziare il tour mi è stato diagnosticato un nodulo a una corda vocale. Che – per intenderci – è come per un calciatore dover affrontare il campionato con un tendine lesionato”. Sono state queste le parole di Tiziano sui social con un lungo post nel quale spiega quanto sta vivendo.

“Dovrò subire un intervento, ci sarà tanto da recuperare…ma non importa. L’unica cosa che ho bisogno di dire – e che ci tengo voi sappiate – è che io su quel palco ci sarei morto piuttosto che mollare e non dare il massimo in ogni singola città. E lo ammetto, spesso ho avuto il terrore che la mia voce crollasse di colpo durante un concerto. I dottori dicevano che sarebbe potuto accadere, mi invitavano a star fermo e operarmi subito. Loro però non sapevano una cosa che io invece avevo già ben chiara in testa. Ovvero che ogni sera, su quel palco, avrei ricevuto la cura più potente al mondo. Perché c’eravate voi. Quindi grazie. Vi voglio bene. Tiziano”.

Di seguito il post Instagram del cantante.