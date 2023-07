In questi giorni "festeggio" 10 anni di analisi.

Ho cambiato 3 psicologi, (sono umani, bisogna cercare quello/a giusto) e un paio di vite.

All'inizio non potevo permettermelo e ho fatto i debiti, ma sentivo che era l'unica strada per salvarmi. Avevo ragione. Auguri a me! ❤️