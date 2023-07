L’adolescenza, il successo, il recente matrimonio e la voglia di maternità: si racconta su svariati temi Annalisa. Le sue parole.

Al centro delle cronache di gossip e dello spettacolo, Annalisa ha rilasciato una bella intervista a Vanity Fair nella quale ha parlato di tantissimi argomenti. Dal successo nella musica a quello nella vita privata con il recente matrimonio con Francesco Muglia. L’artista ha rivelato anche alcuni particolari relativi alla sua adolescenza e dei sogni per il futuro nel quale si vorrebbe mamma.

Annalisa tra libertà, matrimonio e futuro

Si parte dal matrimonio e da come ha vissuto le ore precedenti al “sì” e poi la successiva festa di nozze: “La notte prima del matrimonio? Ho dormito poco, pensavo solo ossessivamente a tutto quanto. Speravo che le persone sarebbero state bene, di creare un bel ricordo per ciascuna di loro. Io per me ero tranquilla, dei miei sentimenti sono sempre stata sicura”, ha detto Annalisa.

Qualcosa in più sul marito Francesco: “L’ho conosciuto due anni fa a un evento di Costa Crociere dove lavora. È stimolante, di grande iniziativa, creativo, in testa ha sempre mille progetti e cose da fare”. Sulla proposta: “Me l’ha fatta durante una vacanza. Ma sto già dicendo troppo”. E ancora: “Con lui mi sento sempre in movimento, anche il matrimonio non lo vedo come un punto di arrivo, ma come una ripartenza”.

Uno sguardo anche al possibile allargamento della famiglia: “Se penso ad un figlio? Sì, lo vorrei tanto, ma non ci siamo ancora dedicati”.

Nel corso dell’intervista anche diverso spazio al suo successo nella musica con particolare riferimento al brano ‘Mon Amour’: “È una scena che racconta di quando, dopo una delusione, provi a stravolgere le tue abitudini, ti butti, sperimenti, e poi alla fine riparti. Io ho sempre fatto così: momenti di grande impegno, poi grandi delusioni, autoanalisi, ricerca e ricostruzione. È un ciclo che si ripete da sempre”.

Sul messaggio: “Se si parla di fluidità? Sì, il messaggio è un concetto semplicissimo: la libertà. Se c’è una cosa che deve essere vissuta liberamente è proprio la sfera delle relazioni, dell’amore e della sessualità”.

Da qui anche un aspetto inedito della cantante: “Se ho mai baciato una lei? Ovviamente sì. Penso che succeda a tutti durante l’adolescenza, anche per gioco, è la voglia di sperimentare”. Ma anche la precisazione: “Mi sono sempre piaciuti i maschi”.

