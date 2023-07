La nota modella Gigi Hadid è stata arrestata perché in possesso di marijuana. I fatti sarebbero avvenuti alle Isole Cayman.

Spiacevole episodio avvenuto alla famosissima modella Gigi Hadid che sarebbe stata arrestata perché in possesso di marijuana. I fatti sarebbero avvenuti dopo il suo atterratti alle Isole Cayman con jet privato all’aeroporto internazionale Owen Roberts.

Gigi Hadid arrestata: cosa è successo

Gigi Hadid Met Gala 2023

Disavventura per Gigi Hadid che sarebbe stata arrestata con l’accusa di possesso di marijuana e di accessori per l’uso di sostanze stupefacenti dopo essere volata alle Isole Cayman dagli Stati Uniti. I fatti sarebbero avvenuto la scorsa settimana. Secondo quanto riporta il sito Tmz, la modella era atterrata con un jet privato all’aeroporto internazionale Owen Roberts il 10 luglio dove, però, gli agenti della dogana e del controllo di frontiera l’hanno fermata.

Dal racconto fatto dal media, pare che le forze dell’ordine abbiano perquisito i suoi bagagli esaminandoli anche attraverso uno scanner, trovando una piccola quantità di erba e degli accessori. Nonostante la polizia di frontiera abbia stabilito che la marijuana era solo per uso personale, la Hadid e il suo compagno di viaggio sono stati comunque arrestati con l’accusa di importazione di marijuana.

Pare che la donna sia stata pure processata presso il Royal Cayman Islands Detention Center, dove ha ottenuto la libertà su cauzione, ed è stata successivamente rilasciata in attesa del processo.

Per la modella anche un multa salata di mille dollari. Per Tmz, non ci sarebbe nessuna traccia dell’accaduto sulla sua fedina penale.

Di seguito anche un post Instagram della super modella: