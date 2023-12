Indiscrezione decisamente forte su Tina Cipollari e Gianni Sperti, dati per futuri tronisti di Uomini e Donne. Cosa sta succedendo.

Da opinionisti a tronisti: potrebbe essere questo il futuro di Gianni Sperti e Tina Cipollari a Uomini e Donne. Ma cosa c’è di vero? Nelle ultime ore stanno aumentando a dismisura i gossip relativi ai due celebri volti del programma di Maria De Filippi che sarebbero alla ricerca dell’amore…

Tina Cipollari e Gianni Sperti tronisti? Cosa filtra

Tina Cipollari

Si parla da tempo della vita privata dei due opinionisti di Uomini e Donne, Tina e Gianni. Ed è proprio in tale ottica che diversi rumors si stanno susseguendo nelle ultime ore. In particola la voce che vorrebbe i due “cambiare ruolo”.

In che modo? Semplice. Secondo il settimanale Nuovo, ripreso anche da altri media, per i due volti storici del dating show di Maria De Filippi potrebbero esserci delle novità. Entrambi potrebbero diventare nuovi tronisti.

Proprio così. Sia Gianni che Tina, infatti, sono single e in cerca dell’anima gemella e questo avrebbe portato Maria De Filippi a pensare proprio alla clamorosa svolta per i due. “Maria De Filippi ha dei progetti per i suoi due opinionisti. Cambiamenti a Uomini e Donne. Da opinionisti a tronisti, Maria si impegna a trovare l’amore a Gianni e Tina”, l’idea del settimanale.

Al momento si tratta, ovviamente, solo di una voce che non ha ricevuto alcuna conferma da parte dei diretti interessati e tantomeno da parte del programma. Eppure, l’idea di vedere questo cambio di ruolo potrebbe essere un modo per modificare le dinamiche della trasmissione che, dopo i ritorno di alcuni ex del trono over, forse, aveva fatto storcere il naso a qualche telespettatore.

Staremo a vedere se questa indiscrezione si confermerà veritiera oppure no. Magari Maria sta solo sondando la situazione prima di decidere…

Di seguito anche un post Instagram che riguarda la recente partecipazione dei due volti di Uomini e Donne a Verissimo: