Gianni Sperti ha avuto uno splendido legame con i suoi genitori e in particolare con suo padre, scomparso nel 2020. Scopriamo cosa c’è da sapere su di loro.

Gianni Sperti non ha mai fatto segreto di aver avuto uno splendido rapporto con i suoi genitori, che lo hanno sempre spronato a seguire i suoi sogni e la sua passione per la danza. Nel 2020 il padre del ballerino è tragicamente scomparso, e suo figlio gli ha dedicato numerosi post attraverso i social. Scopriamo cosa c’è da sapere su di lui e sulla madre di Gianni Sperti, passando per alcune confessioni fatte dallo stesso volto tv.

Gianni sperti

Gianni Sperti, i genitori: chi sono

I genitori di Gianni Sperti hanno vissuto a Manduria (comune di Taranto, in Puglia, dove il ballerino è nato) e a Pulsano (un altro comune di Taranto dove l’opinionista di UeD è cresciuto) ma non è dato sapere esattamente dove fossero nati e quando. La madre dell’opinionista si chiama Pia, mentre di suo padre non si conosce il nome.

Attraverso i social è stato lo stesso Gianni Sperti a confessare che suo padre sarebbe stato un lavoratore infaticabile mentre sua madre, casalinga, sarebbe rimasta a casa a badare a lui e ai suoi fratelli quando erano ancora bambini.

“Chiunque abbia avuto il piacere di conoscerti ti ha sicuramente trovato in abiti da lavoro, perché sei stato un uomo instancabile. Hai dedicato la tua vita al lavoro per rendere felici la mamma e noi figli. È ancora vivo nella mia memoria il momento in cui tornavi dal lavoro, noi quattro ti venivamo incontro e tu ci prendevi in braccio. Arrivavi sempre tardi nel pomeriggio ma noi ti aspettavamo per pranzare tutti insieme, questo ci ha insegnato la mamma. Chiunque ti abbia chiesto un favore ha ricevuto la tua immediata disponibilità perché tu non riuscivi a dire di no. I tuoi insegnamenti non hanno mai avuto bisogno di parole perché bastavano i fatti, era sufficiente guardarti per capire i valori che volevi trasmetterci. Sei stato tu a spingermi a continuare a studiare danza per riuscire a realizzare i miei sogni”, ha scritto via social Gianni Sperti in seguito alla scomparsa del genitore.

Non sono note ulteriori informazioni sulla carriera del padre di Sperti e lui e sua moglie hanno sempre condotto le loro vite stando lontani dalle luci dei riflettori.

Gianni Sperti, i genitori: la vita privata

Il padre del volto tv si è spento il 27 dicembre 2020 e lo stesso Sperti ha confessato quanto la sua scomparsa lo abbia segnato profondamente. Lui e sua madre sono stati sposati per 51 anni e sono rimasti a vivere a Taranto anche quando il figlio si è trasferito a Roma per via dei suoi impegni di lavoro. Oltre al figlio Gianni i due hanno avuto altri tre figli (Enzo e Luciano) e una figlia (Cinzia) che li hanno resi nonni di cinque nipoti.

Gianni Sperti non ha fatto segreto di avere un profondo legame con i suoi genitori, che sono stati i primi a sostenerlo quando lui ha deciso di abbandonare gli studi per diventare un ballerino professionista. Quando nel 2017 ha conseguito la laurea in Economia Aziendale, Sperti ha voluto dedicare l’importante traguardo proprio ai suoi genitori e ha scritto sui social:

“Questo traguardo che ho raggiunto per una mia crescita personale, perché penso che la cultura sia un pozzo senza fondo, lo voglio dedicare a voi. Quando da ragazzo ho deciso di lasciare gli studi per inseguire i miei sogni, la mia passione, “la danza”, non mi avete mai tarpato le ali ma ricordo il vostro dispiacere… giustificato. Ecco, a distanza di anni ho trovato il tempo di studiare, con la forza di volontà che utilizzo per raggiungere tutti i miei obiettivi”.

Gianni Sperti, i genitori: le curiosità

– Sperti adora trascorrere del tempo con sua madre che, a suo dire, sarebbe un’ottima cuoca.

– I genitori del volto tv sono sempre stati molto uniti e hanno sempre trascorso le festività e le vacanze estive insieme ai figli.

Riproduzione riservata © 2023 - DG