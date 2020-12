Gianni Sperti è stato colpito da un tragico e doloroso lutto: suo padre è scomparso proprio durante le festività Natalizie.

Una tragica perdita ha toccato il cuore di Gianni Sperti: l’opinionista ha perso suo padre, a cui era estremamente legato. Non sono chiare le cause della scomparsa dell’uomo e l’opinionista di Uomini e Donne si è limitato ad annunciare la sua scomparsa con un triste messaggio via social in cui ha scritto: “Ciao papà”. Dopo la fine del primo lockdown per l’emergenza Coronavirus Sperti aveva raccontato la sua gioia nel poter rivedere suo padre dopo 7 mesi di lontananza.

Gianni Sperti: il padre è morto

Uno straziante lutto ha colpito l’opinionista di Uomini e Donne Gianni Sperti, che in queste ore ha perso il suo adorato padre. Sui social in tanti hanno scritto messaggi d’affetto e di solidarietà per il personaggio televisivo, che per il momento non ha fatto sapere quali sarebbero state le cause della scomparsa del genitore.

Sperti era molto legato al padre, e infatti dopo la quarantena obbligatoria per l’emergenza Coronavirus aveva gioito quando – dopo 7 mesi – si era ricongiunto al genitore: “PAPÀ. Finalmente, dopo sette lunghi mesi, ho potuto riabbracciare il mio papà”, aveva scritto in un post via social a luglio 2020.

Nel 2019 i genitori dell’ex ballerino avevano festeggiato il loro 50esimo anniversario di matrimonio, e Sperti aveva dedicato loro un tenero e commovente messaggio via social in cui aveva scritto: “Vi amate come il primo giorno, forse un po’ di più”.

I messaggi di cordoglio

Al dolore di Gianni Sperti per la scomparsa del padre si sono uniti tanti fan, amici e colleghi. Tra questi anche Ida Platano, Clarissa Marchese e Gemma Galgani hanno commentato il suo post dedicato al papà. “Partecipo commossa”, ha scritto l’ex compagna di Giorgio Manetti, mentre Ida e Clarissa hanno postato due emoticon a forma di cuore nei loro commenti per Sperti.

