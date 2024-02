Chi è Martino Iacchetti? Sicuramente sappiamo che è figlio del celebre attore comico Enzino, ma anche molto di più… Scopriamo insieme la sua biografia e la sua vita privata!

Martino Iacchetti è figlio d’arte, visto che suo padre, Enzo Iacchetti, è un personaggio celebre della tv italiana. Ma non è soltanto il classico ‘figlio di papà’: Martino ha studiato molto e si è creato da solo la sua strada nel mondo della recitazione e della musica. Sappiamo infatti che è un attore e anche un cantautore, quindi un vero e proprio talento a tutto tondo! Ecco cosa sappiamo della sua vita, dalla biografia alla vita privata!

Chi è Martino Iacchetti? La biografia

Martino Iacchetti è nato a Varese nel 1987 (non conosciamo nè la data di nascita esatta nè il segno zodiacale), unico figlio del matrimonio tra suo padre Enzo e sua madre Roberta Chiesa, terminato con la separazione, sul finire degli anni ’90.

La carriera dell’artista

Dopo l’università, Martino ha studiato teatro, percorso che lo ha portato a calcare il palcoscenico come attore, ma anche – come rivelato dal padre durante un’intervista a Verissimo – a insegnare recitazione. Iacchetti jr ha anche svolto il provino per lo spettacolo teatrale portato in scena dal genitore, Il Vizietto, ma pare che abbia sostenuto il provino sotto falso nome per evitare che qualcuno lo collegasse al celebre genitore e lo avvantaggiasse.

Appassionatissimo di musica, Martino Iacchetti è anche un cantautore. Nel 2014, ha partecipato (per la seconda volta) ad Area Sanremo, ma la sua partecipazione ha dato vita ad una querelle. Perchè? Martino venne escluso dal contest, e suo padre commentò duramente la direzione artistica allora affidata a Gianni Morandi. Ne scaturì una querela, come si legge su Libero, che vide il cantante vincere contro il comico (poi condannato a risarcirlo con 40mila euro).

Ad ogni modo, Iacchetti jr ha continuato per la sua strada e ha formato una band con Tommaso Angelini e Stefano Caniati, dal nome Il Moro. Tra i loro singoli, Filo di luce, pubblicato nel 2021. Nel 2020, il gruppo si è reso protagonista di una serie di concerti molto particolari, quelli del Non Convenzionale Tour, realizzato su balconi e cortili privati durante il periodo del Covid.

La vita privata di Martino Iacchetti

Nel cuore del bel cantautore c’è da tantissimi anni una sola donna. Il suo nome? Elena Martelli, anche lei di professione attrice. I due sono convolati a nozze il 9 settembre 2021 e sono ancora oggi innamoratissimi, come emerge dagli scatti social che spesso condividono.

La malattia del figlio di Enzo Iacchetti

Tra i capitoli della vita privata di Martino Iacchetti, uno importante e molto delicato è stato scritto da una malattia che lo ha colpito durante l’adolescenza. Il padre, a Verissimo, aveva parlato della sua dura battaglia (poi fortunatamente vinta) per sconfiggerla, ma non aveva rivelato di che cosa si trattasse.

Queste le parole del comico: “Ha passato degli anni difficilissimi ed è stato molto bravo, rideva sempre. Non ha mai pensato di stare in un grande pericolo, anche se ha sempre voluto sapere quello che gli stava succedendo“.

Sul suo profilo Instagram, invece, Martino ha voluto puntualizzare: “So cosa ho avuto e rimane una cosa di mio esclusivo dominio, di cui parlo con chi ritengo giusto ed utile farlo. Non ci ho messo poco a superarla, ha lasciato dentro di me un segno profondo“:

Martino Iacchetti: le curiosità

– Ha frequentato il liceo scientifico e si è poi iscritto all’Università nel capoluogo lombardo.

– È tifoso dell’Inter.

– Alla morte di Maurizio Costanzo, ha rivelato in un post alcuni retroscena sul giornalista: “La prima volta che invitò me e papà insieme come ospiti, entrammo nel suo studio e chiacchierammo. Mi regalò una piccola tartaruga di ceramica, che ancora oggi custodisco fieramente.[…] Prima di iniziare mi disse: “Oggi voglio che mi parli del rapporto con papà” ed io sapevo che non si sarebbe accontentato delle risposte che volevano gli “altri”, quelle che a me non è mai piaciuto dare. Così, in trasmissione, dissi: “io e papà condividiamo la malinconia, che ci accompagna sia nei giorni tristi che in quelli felici”. Lui rispose: “Quanto è vero. Enzo è proprio così.” E si commosse“.

– È legatissimo al suo cane Cesare, che sta con lui da parecchi anni.