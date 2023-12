Ancora spettacolo e musica per Natale, poi per Elisa ci sarà una pausa a temo indeterminato. L’annuncio della cantante.

Protagonista di un disco che l’ha vista rivisitare in chiave acustica alcuni dei successi della sua carriera dal titolo ‘Intimate – Recordings at Abbey Road Studios’, uscito l’8 dicembre, Elisa è pronta a salutare il proprio pubblico per un po’ di tempo. La cantante, infatti, al netto dei due concerti di questo weekend che saranno poi rivissuti su Canale 5 il giorno della vigilia di Natale, ha annunciato uno stop. Un momento, per ora senza scadenza, di pausa dalla musica.

Elisa si prende una pausa dalla musica: l’annuncio

Elisa Toffoli

Presentando il disco ‘Intimate’ la cantante ha fatto sapere di essere molto contenta del fatto che i suoi ultimi concerti verranno trasmessi su Canale 5 alla vigilia di Natale in modo da poter “entrare in casa degli italiani”.

Ma allo stesso tempo ha dato anche una “brutta” notizia per i suoi fan e gli appassionati di musica, ovvero una pausa.

“Mi fermerò un attimo anche per quasi due anni. Sicuramente non mi sento di dire che vorrei abbandonare quello fatto sino ad ora con la musica, ma nemmeno vorrei rinunciare all’energia dell’atmosfera più intensa con pezzi up-tempo e anche incazzati in certi contesti”, le parole di Elisa.

Il Gazzettino ha anche ripreso alcuni passaggi importanti: “Ho bisogno di mettere un punto. Mi sento svuotata. Cosa farò nel frattempo? Non lo so. Non ho programmi. Magari mi divertirò facendo snowboard, una mia grande passione. Di sicuro c’è che per più di un anno non farò uscire nulla e resterò lontana dalle scene”.

Di seguito anche un post Instagram dell’artista: