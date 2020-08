Volete uno sguardo più profondo e più intenso? La tecnica giusta è quella del Tightlining detta anche l’eyeliner invisibile.

Le novità, in fatto di make up, sono sempre all’ordine del giorno. Una delle ultime tecniche, per avere uno sguardo più grande e luminoso si chiama Tightlining e serve, soprattutto, a valorizzare chi non ha gli occhi grandi. In molti, inoltre, lo chiamano anche eyeliner invisibile, proprio perché si tratta di una tecnica che quasi non si vede, ma i suoi risultati sono ben visibili.

Tightlining: le tecniche per uno sguardo intrigante

Il vostro sogno è quello di avere uno sguardo profondo e intrigante come quello delle star del cinema? Beh, abbiamo la soluzione che fa per voi. Si tratta di una tecnica semplicissima e che potrete fare, a casa vostra, tutte le volte che vorrete.

Per avere uno sguardo più grande e luminoso, infatti, non dovrete far altro che adoperare una matita kajal o un eyeliner in gel. Inoltre è possibile utilizzare anche un cotton fioc e un ombretto che può essere marrone o nero.

Per procedere al Tightlining, inoltre, basta immergere il cotton fioc nell’ombretto, che bisognerà bagnare appena. A questo punto bisognerà sollevare la palpebra mobile e fare una linea lungo quella interna dell’occhio.

eyeliner nero con fiore

Tightlining: ecco chi può adoperarlo

Avere uno sguardo intenso ed espressivo è il sogno di ogni donna. Oltre all’allungamento delle ciglia è possibile, infatti, riempire gli spazi tra ciglia e ciglia per rendere lo sguardo ancora più profondo.

Questa tecnica, ovviamente, può essere utilizzata da tutti anche se è consigliata per le donne che hanno degli occhi piccoli, per valorizzare ancora di più lo sguardo.

Una volta adoperata la tecnica del Tightlining, inoltre, è possibile procedere al normale trucco optando anche per uno smokey eyes. Si può applicare anche l’eyeliner e procedere anche all’applicazione di un buon mascara per dare ancora più volume alle ciglia.

L’unica raccomandazione, inoltre, è quella di igienizzarsi bene le mani e di utilizzare prodotti sempre puliti, dal momento che la matita entrerà in contatto con la parte interna del nostro occhio.