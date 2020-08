Il complotto contro l’America è una miniserie TV tratta dall’omonimo romanzo di Philip Roth: ecco quali sono le location dove sono girati gli episodi.

Come sarebbe il mondo se la seconda guerra mondiale fosse andata diversamente? O meglio, come sarebbe se anche gli Stati Uniti fossero stati un Paese filonazista? E’ quello che lo scrittore Philip Roth ha provato a immaginare nel suo romanzo Il complotto contro l’America, uscito nelle librerie nel 2004 e da cui HBO ha trovato ispirazione per un’omonima serie TV che in Italia è trasmessa da Sky Atlantic.

Il complotto contro l’America: le location della serie TV

La serie TV Il complotto contro l’America è composta da appena sei episodi. Le riprese delle varie puntate sono iniziate nel mese di maggio del 2019 a Jersey City, città che si trova nello Stato del New Jersey.

Winona Ryder

Nelle settimane successive il regista, gli attori, le attrici e tutti gli addetti ai lavori vari si sono poi spostati a Newmark, sempre nel New Jersey, dove hanno continuato le riprese. Riprese che sono poi proseguite anche a Baltimora, a New York e infine a Washington dove sono terminate le riprese delle puntate di Il complotto contro l’America.

Il complotto contro l’America: uscita e cast

La serie TV Il complotto contro l’America arriverà in Italia il 24 luglio 2020 su Sky Atlantic, le varie puntate potranno però anche essere viste in streaming su Sky Box Sets e su Now TV.

Alla serie TV Il complotto contro l’America hanno lavorato anche alcune star del cinema come l’attrice Winona Ryder, che interpreta la protagonista principale Everlyn Finkel, ma anche John Turturro e Anthony Boyle. Nel cast della serie TV troviamo poi Zoe Kazan, Morgan Spector, David Krumholtz, Michel Kostroff, Azhy Robertson, Caleb Malis e Jacob Laval.

7 minuti al giorno per un corpo da favola! Scarica QUI la scheda.