Negli Stati Uniti martedì 24 maggio 2022 è andato in onda l’ultimo episodio di This Is Us: ecco come finisce la serie TV.

This is Us è una delle serie TV più amate e di maggiore successo degli ultimi anni. E non solo negli Stati Uniti ma in ogni parte del mondo in cui è stata trasmessa, Italia compresa (è stato anche realizzato il remake italiano Noi). Martedì 24 maggio 2022 in America è andato in onda l’ultimo episodio della sesta stagione che è anche l’ultimo in assoluto della serie TV, in Italia arriverà invece su Sky il 27 giugno. Ma come finisce This Is Us? Il finale è una sorta di chiusura di un cerchio: se volete sapere cosa accade esattamente nella puntata conclusiva non vi resta che proseguire nella lettura.

This Is Us, il finale: anticipazioni e spoiler

L’ultimo episodio di This Is Us ha come titolo semplicemente Us e come sempre la storia narrata si sviluppa in due archi temporali: nel passato e nel presente.

Serie tv romantiche

Nel passato vediamo Jack e Rebecca svegliarsi nella loro casa, con l’uomo che si accorge di una piccola cicatrice che la moglie ha sotto l’occhio: Rebecca spiega che quella cicatrice risale a quando era bambina e che se l’era procurata accidentalmente sbattendo contro l’orologio del padre mentre stavano giocando sull’altalena.

La storia ambienta nel passato segue poi questo temi, dei giochi fatti dalla famiglia e del momento in cui Jack e Rebecca hanno deciso di acquistare un gioco in scatola perché nella copertina era rappresentata una famiglia che somigliava alla loro.

Nel presente, invece, Kevin, Kate e Randall sono al funerale della madre: i loro discorsi per ricordare Rebecca non vengono fatti sentire. I tre si ritrovano poi insieme e si impegnano di seguire l’ultimo consiglio dato dalla madre, quello di vivere pienamente e inseguire uno scopo.

L’obiettivo di Kate è quello di aprire una scuola di musica per i bambini che hanno problemi di vista, quello di Kevin è occuparsi della sua organizzazione No Profit, mentre lo scopo di Randall è quello di proseguire la propria carriera politica e magari diventare Presidente degli Stati Uniti. L’ultima scena in assoluto di This Is Us è invece ambientata in paradiso dove Rebecca e Jake si ritrovano, si dichiarano il proprio amore e si prendono per mano.

Riproduzione riservata © 2022 - DG