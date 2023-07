Chi ha ottenuto il numero maggiore di ascolti nella serata di mercoledì 26 luglio? Ecco i dati.

Nella serata di mercoledì 26 luglio la serata è stata vinta dalla Rai che con Tuesday Club – Il talismano della felicità ha raccolto il numero maggiore di telespettatori del piccolo schermo. L’emittente concorrente non si posizione però tanto distante dal primo posto e ha comunque ottenuto dei numeri abbastanza alti, vediamoli nel dettaglio.

Logo Rai

Sul podio: Tuesday Club – Il talismano della felicità

Nella serata di mercoledì 26 luglio la Rai si aggiudica la vittoria per il numero di ascolti, con Tuesday Club – Il talismano della felicità su Rai 1 ha raccolto 1.611.000 spettatori con uno share del 12%. Subito dopo Canale 5 con la serie tv Signora Volpe ha registrato 1.420.000 spettatori pari a uno share del 10,5%. Al terzo posto troviamo poi ancora la Rai che su Rai 2 ha messo un onda la fiction Delitti in Paradiso interessando 1.144.000 spettatori e ottenendo uno share dell’8,9%.

Fuori dal podio: gli ascolti delle altre reti generaliste

Fuori dal podio troviamo poi Zona Bianca su Rete 4 che ha registrato uno share dell’8,7% con 910.000 spettatori. Su Italia 1 invece Freedom – Oltre il confine ha ottenuto 826.000 spettatori e uno share del 7,1%. Rai 3 invece ha mandato in onda Nel Secolo Breve che ha interessato 665.000 spettatori con uno share pari al 4,8%.

Su Tv 8 invece la replica di Name That Tune ottiene uno share del 3,5% con 430.000 spettatori. Su La 7 Atlantide Files ha interessato 303.000 telespettatori pari a uno share del 2,9%. Per finire il film Metti la nonna nel freezer sul Nove con Miriam Leone ha registrato 394.000 spettatori e uno share del 2,9%.