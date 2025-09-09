This Is Me torna in tv con una nuova veste: anticipazioni, data d’inizio e ospiti

Grande cambiamento in casa Mediaset, This Is Me torna in onda completamente rivoluzionato: ecco le anticipazioni e la data d’inizio.

Nato per celebrare gli ex allievi di Amici di Maria De Filippi, This Is Me torna in televisione con una nuova veste. Il programma condotto da Silvia Toffanin è stato del tutto rivoluzionato e non ospiterà più i giovani talenti usciti dal format mariano ma nomi che sono riusciti a imporsi sfruttando un altro ‘canale’. Scopriamo chi sono e le anticipazioni.

This Is Me cambia volto: anticipazioni sulla nuova stagione

Durante la passata stagione televisiva, This Is Me ha debuttato su Canale 5 come uno speciale sugli ex allievi di Amici che sono riusciti a costruirsi una carriera degna di nota. Quest’anno, il gruppo Fascino, in accordo con i vertici Mediaset, ha pensato bene di rivoluzionare il format, escludendo i talenti della scuola mariana. Le anticipazioni ci dicono che a non cambiare è solo la conduttrice, Silvia Toffanin.

Stando a quanto rivelato da Davide Maggio, This Is Me avrà come ospiti alcuni grandi nomi della tv, del cinema, dello sport e della musica. Secondo le indiscrezioni, verranno trasmesse tre puntate evento. La prima dedicata a Lorella Cuccarini, che proprio quest’anno festeggia i primi quarant’anni di carriera.

La seconda messa in onda, invece, sarà dedicata al mondo della musica italiana e tra gli ospiti ci sarà la grandissima Ornella Vanoni. Infine, la terza e ultima puntata sarà un omaggio allo sport. Tra i protagonisti dovrebbe esserci Alessandro Del Piero.

Silvia Toffanin

Quando va in onda This Is Me su Canale 5

This Is Me va in onda su Canale 5 con tre prime serate. Anche se la data d’inizio non è stata ancora resa pubblica, sappiamo che le registrazioni si svolgeranno a Roma ad ottobre. Pertanto, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, dovrebbe andare in scena nello stesso periodo dello scorso anno, ossia intorno al 20 novembre.