The Millionaire: trama, cast, location e curiosità sul film di Danny Boyle

The Millionaire insegna che l’amore è sempre il motore della vita: scopriamo la trama, il cast, la location e tutte le curiosità sul film.

The Millionaire è uno dei film che bisogna assolutamente vedere almeno una volta nella vita. Oltre a mostrare realtà lontane anni luce dalla nostra bella Italia, trasmette coraggio e fa comprendere che gli ostacoli della vita possono anche diventare opportunità. Scopriamo trama, cast, location e curiosità.

The Millionaire: trama, cast e trailer

Uscito nel 2008 con la regia di Danny Boyle, il film The Millionaire è basato sul romanzo Le dodici domande del diplomatico indiano Vikas Swarup. La trama tiene incollati allo schermo per tutta la durata, ben 120 minuti. Al centro del racconto c’è Jamal, un orfano cresciuto per le strade dei quartieri più poveri di Bombay, che partecipa al programma televisivo “Chi vuol essere milionario?” per ottenere la sua rivincita.

Gli manca solo una domanda per vincere 20 milioni di rupie, ma quando il quiz viene interrotto per la notte Jamal viene arrestato perché sospettato di aver imbrogliato. Così, nel tentativo di dimostrare la propria innocenza, il ragazzo racconta la storia della sua vita.

Un film meraviglioso, reso tale anche dal cast: Dev Patel, Anil Kapoor, Freida Pinto, Madhur Mittal, Irrfan Khan, Mia Drake, Imran Hasnee, Faezeh Jalali.

Ecco il trailer di The Millionaire:

The Millionaire: location e curiosità

The Millionaire, il cui titolo originale è Slumdog Millionaire, ha incassato più di 200 milioni di dollari in tutto il mondo, di cui 6,2 milioni di euro in Italia. La pellicola ha macinato riconoscimenti, in primis 8 Oscar, tra cui: miglior film, miglior regista, miglior canzone e miglior sceneggiatura non originale.

Poi ha ottenuto pure un premio ai Nastri d’Argento, un David di Donatello, 4 Golden Globes, 2 European Film Awards, 5 Critics Choice Award e uno ai SAG Awards. Il film è stato interamente girato in India, principalmente a Mumbai, nella baraccopoli di Dharavi.