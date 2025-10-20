Rai 1 introduce una novità in Affari Tuoi per contrastare il successo de La Ruota della Fortuna. Scopri i dettagli.

Mossa a sorpresa di Rai 1. Da oggi, 20 ottobre, il popolare game show Affari Tuoi si arricchisce di una nuova anteprima di 3-4 minuti, una scelta strategica per contrastare la crescente concorrenza di Canale 5 con La Ruota della Fortuna. Il programma guidato da Stefano De Martino continua a registrare ottimi ascolti, ma la sfida con Gerry Scotti si fa sempre più serrata. La Rai ha dunque deciso di modificare la struttura del programma, puntando su un inizio più accattivante per trattenere il pubblico già nei primi minuti dell’access prime time. Ma scopriamo i dettagli.

Affari Tuoi si rinnova: l’ultima mossa di Stefano De Martino

La concorrenza tra Rai 1 e Canale 5 nell’access prime time non è mai stata così accesa. Negli ultimi mesi, La Ruota della Fortuna ha riconquistato il pubblico, trainata dal carisma di Gerry Scotti e dal fascino del suo storico meccanismo di gioco. La Rai, tuttavia, non intende restare indietro.

Secondo quanto riportato da Affari Italiani, la nuova anteprima è pensata per “auto-trainare” la trasmissione, cioè creare un collegamento diretto con il pubblico prima del classico stacco pubblicitario.

Stefano De Martino – www.donnaglamour.it

In questo modo, Affari Tuoi punta a ridurre il vantaggio che Canale 5 ottiene grazie al breve spazio introduttivo di La Ruota della Fortuna, denominato Gira la ruota, già capace di catturare l’attenzione di milioni di spettatori.

L’anteprima, più dinamica e narrativa rispetto alla breve introduzione attuale, potrebbe includere momenti dedicati ai pacchisti e al dietro le quinte della selezione dei concorrenti.

Rai 1 guarda avanti: nuovi progetti in arrivo

Oltre all’anteprima, la Rai starebbe già lavorando a un piano editoriale più ampio. L’intenzione, secondo le anticipazioni, è testare un nuovo gioco da proporre nell’access time la prossima estate, quando Techetechetè non tornerà nella stessa fascia.

Affari Tuoi, pur restando dietro a La Ruota della Fortuna di qualche punto di share, rimane un pilastro per Rai 1. E con questa nuova anteprima, il programma condotto da Stefano De Martino prova a rilanciare la sfida: pochi minuti in più, ma la differenza potrebbe essere decisiva.