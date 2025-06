Makari: ecco i libri dai quali è tratta la serie TV

Ecco quali sono tutti i libri da cui sono tratti gli episodi delle varie stagioni di Makari, la fiction di Rai 1 con Claudio Gioè.

Una delle fiction Rai che ha avuto maggiore successo negli ultimi anni è, senza dubbio, Makari. Il protagonista è Saverio Lamanna (interpretato da Claudio Gioè) un giornalista che, dopo aver perso il proprio lavoro, decide di lasciare Roma e di tornare nella sua Sicilia, più precisamente a Macari, piccolo comune del Trapanese. Qui si troverà a indagare su una serie di debito insieme all’amico Peppe Piccionello e a Suleima, la donna della quale si innamorerà. Forse non tutti sanno che le storie raccontate nelle puntate delle varie stagioni di Makari sono tratte dai romanzi e dai racconti da Gaetano Savatteri. Vediamo allora nel dettaglio da quali fiction e serie TV sono tratte.

Makari: i libri da cui è tratta la serie TV

Gaetano Savatteri ha iniziato a far conoscere la storia di Saverio Lamanna nel 2014, anno in cui è uscito il romanzo Vacanze in giallo, all’interno del quale era presente Il lato fragile.

Nel 20215, nel romanzo La crisi in giallo, è uscito invece il racconto Il fatto viene dopo. Nello stesso anno è uscito La regola dello svantaggio in Turisti in viaggio. Poi in Il calcio in giallo è uscito È solo un gioco.

Nel 2016 è uscito il romanzo La fabbrica delle stelle a cui sono seguiti altri racconti: La segreta alchimia (in Viaggiare in giallo), I colpevoli sono matti (in Un anno in giallo).

Nel 2018 è uscito il romanzo Il delitto di Kolymbetra a cui sono seguiti La città perfetta (in Una giornata in giallo), Tutti i libri del mondo (in Cinquanta in blu). Nel 2020 un altro romanzo: Il lusso della giovinezza. Poi altri tre racconti: Per l’altro mare aperto (in Una settimana in giallo), Ferragosto è capo d’inverno (in Una notte in giallo), Le stelle non vogliono saperne (in Cucina in giallo). Infine il romanzo La Magna Via.

Gaetano Savatteri ha scritto anche due raccolte di racconti con protagonista Saverio Lamanna: Quattro indagini a Màkari e I colpevoli sono matti. Quattro indagini a Màkari.