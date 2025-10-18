Tú sí que vales: come partecipare gratis come pubblico in studio

Vuoi assistere dal vivo a Tú sí que vales: ti spieghiamo passo dopo passo come prenotare il tuo posto tra il pubblico gratuitamente.

Dopo aver svelato come partecipare come pubblico a This is me, è il momento di scoprire come prendere parte dal vivo a un altro amatissimo programma: Tú sí que vales. In onda su Canale 5 dal 2014, questo talent show è tra i più seguiti della TV italiana. Se ti incuriosisce l’idea di essere tra gli spettatori in prima fila, continua a leggere: ti spieghiamo tutto passo passo.

Tú sí que vales: com’è arrivato dalla Spagna fino all’Italia

Tú sí que vales è arrivato in Italia nel 2014, dopo il successo ottenuto in Spagna tra il 2008 e il 2013. Il format originale andava in onda su Telecinco, la rete spagnola corrispondente a Canale 5, e nel 2016 è tornato sugli schermi spagnoli con un nuovo titolo: ¡Tú sí que sí!.

Quando Italia’s Got Talent ha lasciato Mediaset per passare a Sky nel 2014, a causa del mancato rinnovo dei diritti con FremantleMedia, la rete ha deciso di puntare tutto su un’alternativa simile, scegliendo proprio questo format spagnolo di grande successo.

A produrre il programma in Italia è Fascino PGT, la casa di produzione guidata anche da Maria De Filippi. Il bello di Tú sí que vales è che possono partecipare persone di tutte le età, con qualsiasi tipo di talento: canto, ballo, magia, comicità o altre abilità. Alla fine, il vincitore si porta a casa un montepremi di 100.000 euro.

Come fare per assistere come pubblico

Partecipare come pubblico a Tú sí que vales è molto più semplice di quanto si pensi. Basta collegarsi al sito Perla Promotion, la piattaforma ufficiale che si occupa di raccogliere le richieste per assistere alle trasmissioni prodotte da Fascino P.G.T..

Una volta sul sito, è sufficiente cercare l’evento dedicato al programma e prenotarsi gratuitamente. Tutto qui. La prenotazione effettuata tramite il sito sarà soggetta ad approvazione da parte dello staff. Eventuali aggiornamenti o comunicazioni importanti – come cambi di data o orario – verranno inviati direttamente via email o SMS (rispetto ai dati che avete lasciato nel momento dell’iscrizione).