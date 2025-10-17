Molto amato dal grande pubblico, Gianluigi Nuzzi è uno dei conduttori di punta di Canale 5: scopriamo quanto guadagna.

Dal 2013, Gianluigi Nuzzi è al timone di Quarto Grado, uno dei programmi di cronaca più seguiti di Mediaset. Non solo, a partire da settembre 2025, Piersilvio Berlusconi gli ha affidato anche Dentro la Notizia, format quotidiano che ha sostituito Pomeriggio 5. Ma quanto guadagna il presentatore?

Quanto guadagna Gianluigi Nuzzi

Classe 1969, Gianluigi Nuzzi si è appassionato al giornalismo fin da bambino, iniziando a scrivere sul giornalino della scuola già alle elementari. Dopo la laurea in Letterature straniere, ha iniziato a lavorare per la carta stampata, arrivando in redazioni importanti come Panorama, Il Giornale e Il Corriere della Sera. E’ diventato un volto familiare per il grande pubblico nel 2013, quando ha debuttato su Rete4 con la prima stagione di Quarto Grado. Prima di scoprire quanto guadagna, dobbiamo aggiungere un altro tassello importante alla sua vita lavorativa.

Nuzzi non è soltanto un giornalista e un presentatore apprezzato, ma anche uno scrittore che con i suoi libri è riuscito a raggiungere i primi posti delle classifiche. Non parliamo di romanzi, ma di inchieste di un certo calibro, come Vaticano S.p.A., Sua Santità, Via Crucis e Il libro nero del Vaticano.

I suoi guadagni, quindi, arrivano da più fonti: giornali, tv e libri. A questi bisogna aggiungere anche i compensi che percepisce per le ospitate, televisive e non, i convegni e i vari festival a cui prende parte. Non sappiamo con certezza a quanto ammonti il suo patrimonio, ma alcune indiscrezioni parlano di una cifra a sei zeri.

Gianluigi Nuzzi debutta a teatro

Nel 2025, Gianluigi Nuzzi ha aggiunto un altro tassello alla sua carriera: il teatro. Con il suo spettacolo La fabbrica degli innocenti, il giornalista accompagna gli spettatori in una rilettura di tre fatti di cronaca che hanno scosso l’Italia: la strage di Erba (2006), il delitto di Garlasco (2007) e il caso di Yara Gambirasio (2010). Pertanto, ai suoi guadagni bisogna aggiungere anche i compensi che ricaverà da questa nuova avventura.