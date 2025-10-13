Vuoi vedere Silvia Toffanin dal vivo: come entrare tra il pubblico di “This is Me”

Come partecipare come pubblico al programma “This is Me” condotto da Silvia Toffanin. Tutte le informazioni su prenotazioni, requisiti e lo studio.
Dopo il successo della scorsa edizione, torna su Canale 5 This is Me, il programma speciale di prima serata condotto da Silvia Toffanin e prodotto da Fascino per Mediaset. Le nuove puntate promettono di emozionare il pubblico. Se vuoi partecipare come pubblico e vivere da vicino l’atmosfera dello show, ecco tutto ciò che devi sapere.
Come partecipare come pubblico a “This is Me”: studio e prenotazione
Silvia Toffanin, ormai volto affermato del palinsesto Mediaset, non si limita più al weekend con il doppio appuntamento di Verissimo, ma conquista anche la prima serata con “This is Me“. La seconda edizione del programma non sarà più solo un tributo ai talenti di Amici, ma allargherà lo sguardo al mondo dello spettacolo, della musica e dello sport.
Le registrazioni del programma si tengono presso gli Studi Mediaset di Roma, in Via Tiburtina 1361. Per partecipare come pubblico è necessario prenotarsi attraverso il sito PerlaPromotion, piattaforma che gestisce le richieste per assistere ad alcune produzioni Fascino.
L’orario previsto per la registrazione va dalle 16:00 alle 21:00 (potrebbe cambiare di puntata in puntata). La partecipazione è consentita a partire dai 14 anni compiuti e viene richiesto un abbigliamento elegante.
Quali sono i requisiti e la conferma della prenotazione
È importante sapere che la prenotazione effettuata tramite il sito sarà soggetta ad approvazione da parte dello staff. Questa potrà essere annullata a seguito delle opportune verifiche o nel caso in cui non sussistano i requisiti richiesti.
Eventuali variazioni o comunicazioni importanti verranno inviate tramite email o SMS ai contatti forniti in fase di prenotazione. Per restare aggiornati su “This is me“, è consigliato controllare anche i canali ufficiali del programma o il sito Mediaset Infinity.