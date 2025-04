The Last of Us: ecco da quale videogioco è tratta la serie TV e quali sono le differenze

La serie TV The Last of Us è tratta da un celebre videogames: ecco quali sono le differenze tra le due storie.

Una delle serie TV del momento è senza dubbio The Last of Us. La prima stagione è uscita nel 2023 ed è stata molto apprezzata sia dal pubblico che dalla critica, la seconda è invece in uscita nel 2025. Come molti sanno, la serie TV con protagonisti Pedro Pascal e Bella Ramsey è tratta da un omonimo videogioco: vediamo ora quale e soprattuto quali sono le differenza principali tra la storia raccontata nella serie TV e nel videogames.

The Last of Us: il videogioco da cui è tratta la serie TV

Il videogames da cui è tratta la serie TV, come detto, si intitola sempre The Last of Us ed è uscito nel 2013 per la PlayStation 3. Successivamente è uscito anche per la PlayStation 4 e la PlayStation 5, oltre che per computer. Nel 2020 è poi uscito anche il sequel del videogioco: The Last of Us – Part II, disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5 computer.

Oltre al videogioco principale, è uscita anche un’espansione: The Last of Us: Left Behind. Si tratta di un prequel della storia principali con due capitoli inediti. Il gioco principale è composto da un totale di 12 capitoli.

The Last of Us: le differenze tra la serie TV e il videogioco

La storia raccontata nella serie TV The Last of Us è molto fedele al videogioco. Ci sono però anche delle differenze: la principale è che nella serie TV il virus che colpisce l’umanità si diffonde in maniera differente rispetto al videogames. Non tramite le spore ma tramite alcuni filamenti.

Una variazione che non comporta certo a modifiche sulla trama, per il resto la serie TV è fedele al videogioco e i cambiamenti sono solo per questioni legate alla produzione.