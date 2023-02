Quest’anno, il test di medicina avrà delle importante novità. Scopriamo le più importanti e come sarà strutturato.

Quest’anno, il test di medicina sarà diverso dagli altri. Il concorso cartaceo, infatti, sarà sostituito da nuove prove dette Tolc-med (test online). Le prove si svolgeranno ad Aprile e a Luglio e si svolgeranno in presenza.

I test saranno erogati tramite piattaforma informatica CISIA e si terranno in postazioni predisposte dagli atenei e scelte telematicamente dagli studenti. Novità alle quali se ne aggiungono altre. Scopriamo quindi quali sono e cosa c’è da sapere a riguardo.

Test di medicina: quanti saranno i posti disponibili

I posti disponibili per quest’anno per la facoltà di medicina e chirurgia sono 14.787. Di questi, 576 sono riservati ai candidati dei paesi non UE che risiedono all’estero. Nel totale rientreranno anche il di odontoiatria (con 1384 posti) e di medicina veterinaria con 1082 posti e 59 per i candidati dei paesi non Ue che risiedono all’estero.

studenti università

L’ammissione ai corsi sarà successiva al superamento del Tolc, un test che come già accennato si terrà online. La novità singolare è che il test, quest’anno, si potrà ripetere più volte. Ci saranno infatti ben due finestre disponibili. Una è quella che va dal 13 al 22 Aprile e l’altra andrà invece dal 15 al 25 Luglio. Dopo il test sarà possibile compilare la domanda per l’inserimento in graduatoria. In tal caso la finestra sarà quella che andrà dal 31 Luglio 2023 al 24 Agosto 2023 (ore 15). La graduatoria nazionale sarà pubblicata il 5 Settembre 2023.

Tornando al test, questo comprenderà 7 quiz di comprensione del testo, 15 di biologia, 15 di fisica e chimica, 13 di matematica e ragionamento e tutto per una durata complessiva di 90 minuti.

La novità dell’esame per gli studenti

Una delle grandi novità di quest’anno, che si aggiunge alla possibilità di ripetere il test più volte, ci sarà quella di concedere la possibilità di una prova agli studenti (queste sono alcune delle migliori app per studiare) del quarto anno di scuola superiore.

Una vera e propria prova sul campo che consentirà agli studenti di mettersi alla prova e di comprendere le difficoltà alle quali andranno incontro in futuro. Sono quindi davvero tante le novità di quest’anno, tutte per un test che a detta di molti sarà più competitivo degli altri anni. La possibilità di ripetere lo stesso più volte, porterà infatti i punteggi ad aumentare, rendendo lo stesso ancor più difficile.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG