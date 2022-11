Quali sono le migliori app per studiare? Da Anki a Resoomer, passando per Things: scopriamo le applicazioni più utili agli studenti.

Le app per studiare possono essere davvero molto utili, sia agli studenti in crisi che a quelli che restano ore e ore sui libri senza alcun problema. Di applicazioni ce ne sono davvero tante, ma non tutte consentono di ottenere risultati soddisfacenti: vediamo quali sono le migliori.

Le migliori app per studiare

Studiare non è sempre semplice, specialmente quando la materia in oggetto non appassiona più di tanto. Mentre durante la scuola dell’obbligo non si ha scelta, le superiori e l’università dovrebbero invogliare un po’ di più, visto che le materie, almeno in parte, sono scelte dagli studenti. In ogni modo, ci sono valide app per studiare che possono dare una mano a tutti, anche agli allievi più svogliati.

Una delle migliori tecniche per apprendere più facilmente una nozione è riassumere quanto letto sul libro. L’applicazione che svolge al meglio questo compito è Paragraphs (Android e iOS), che attinge direttamente dagli appunti scritti a penna o dal testo stampato. Tramite il drag and drop si può caricare il materiale e grazie all’intelligenza artificiale si possono anche porre domande e trovare facilmente la risposta.

In alternativa, scaricate Resoomer che consente di realizzare riassunti automatici. Funziona in modo estremamente semplice: si fa copia/incolla del testo e l’app lo riassume. L’operazione richiede poco tempo ed è possibile scaricare il documenti in vari formati. L’applicazione, disponibile per iOS, oppure online, è gratuita fino a 40.000 caratteri, mentre la versione Premium, fino a 200.000 caratteri, viene 4.90 euro al mese.

App studio: quali scaricare?

Se avete bisogno di organizzare le giornate di studio, un’app molto utile è Things (Android e iOS). Non pianifica solo i progetti e gli esami, ma anche il tempo libero. Insomma, non lascia nulla al caso. Per prendere appunti, invece, optate per Evernote (Android e iOS). Questa applicazione permette di dire addio alla carta e di avere sempre a portata di mano un block notes.

Avete necessità di concentrarvi di più? Scaricate Forest (Android e iOS), che consente di costruire una foresta virtuale solo se si rimane con gli occhi sui libri per un dato lasso di tempo. Ogni volta che si prende in mano il telefono senza attendere lo scadere del timer, l’albero si secca e muore. Per trascrivere gli audio, invece, l’applicazione migliore è Transcribe (Android e iOS), che supporta più di 120 lingue. Infine, tra le migliori app per memorizzare c’è Anki, disponibile sia per Android che iOS.

