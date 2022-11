Da musical.ly a TikTok: cos’era e come funzionava l’app che ha preceduto il successo di quella di ByteDance.

Musical.ly è stata un’app di social media basata sulla creazione e condivisione di brevi video in cui potevamo mostrarci mentre cantavamo muovendo le labbra in sincro con la canzone scelta. A questi video si potevano aggiungere filtri, testo e adesivi e potevano essere condivisi su altre piattaforme di social media. Amata dai giovanissimi e dalle persone creative, è stata presto sostituita da un’app che l’ha letteralmente soppiantata: TikTok. Ma come funzionava musical.ly e quali sono le differenze tra la vecchia applicazione e quella che ne ha raccolto l’eredità?

Musical.ly: come funzionava l’app antesignana di TikTok

Come abbiamo detto, nel suo utilizzo base musical.ly non era molto differente da TikTok. Si basava infatti sulla creazione e condivisione di video musicali, anche se molto più “basilari”. Per utilizzare musical.ly, bisognava creare un profilo e scegliere un brano con cui sincronizzare le proprie labbra.

L’utilizzo, per il resto, era molto simile a quello di tutti gli altri social. Anche su questa piattaforma infatti nascevano delle tendenze, venivano utilizzate maggiormente le canzoni delle star, si creavano parodie di famosi programmi televisivi, serie tv o film e in generale ci si poteva divertire in modo semplice esprimendo la propria creatività e rimanendo connessi con i propri amici.

L’impatto di musical.ly

L’app musical.ly ha avuto un enorme impatto sulla cultura pop. Lanciata nel 2016, contava più di 100 milioni di utenti. A dicembre 2017, venne annunciato che l’app era stata scaricata oltre 1 miliardo di volte. Non a caso venne utilizzata da molti artisti per lanciare le proprie carriere, da Cameron Dallas a Millie Bobby Brown.

Al centro di alcune controverse, nello stesso periodo sembrava dover essere soppressa da ByteDance, la società che l’aveva creata, per far spazio a un’app simile ma dal nome diverso. Inizialmente i vertici di ByteDance negarono questa realtà, salvo poi lanciare, di lì a poco, l’app che ha ereditato lo spirito di musical.ly: TikTok.

Differenze tra musical.ly e TikTok

Ci sono alcune differenze importanti tra musical.ly e TikTok. La prima, e probabilmente la più importante, è che la prima era incentrata sulla musica. TikTok invece non si limita alla musica e include una gamma di contenuti più varia, in grado di farci registrare vlog, scenette e molto altro. Un’altra differenza fondamentale è che musical.ly era rivolta agli utenti più giovani. L’app era classificata per utenti dai 12 anni in su, mentre TikTok si rivolge a un pubblico leggermente più grande ed enormemente più vasto.

Insomma, la scelta di ByteDance di unire le due app e di fatto di soppiantare un’applicazione di successo come musical.ly è stata dettata solo dalla volontà di avere un prodotto più forte e in grado di rivaleggiare con i grandi competitor americani. Missione a dir poco compiuta.

